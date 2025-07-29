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Главная Технологии Google или Apple Translate — какой переводчик точнее

Google или Apple Translate — какой переводчик точнее

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2025 05:12
Google Translate или Apple Translate — какой переводчик лучше
Смартфон с переводчиком Google рядом со смартфоном с переводчиком Apple. Фото: кадр из видео/YouTube

В путешествиях и ежедневной коммуникации переводчик в смартфоне часто спасает ситуацию. Две самые популярные опции — Google Translate и Apple Translate — имеют общий набор базовых инструментов, но отличаются по возможностям.

Об этом пишет SlashGear.

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Чем отличаются Google Translate и Apple Translate

Обе программы, обычно встроенные в Android или iOS, поддерживают три основных режима: "Текст", "Разговор" и "Камера". Первый позволяет ввести или продиктовать фразу для однонаправленного перевода, в режиме "Разговор" двое собеседников говорят каждый на своем языке, а приложение переводит реплики, а режим "Камеры" трансформирует написанный на картинке текст в выбранный язык. Функционально оба приложения покрывают эти сценарии, однако различаются масштабом поддержки языков и дополнительными инструментами.

По количеству функций Google Translate имеет преимущество. Самое заметное — широкая языковая база: более 200 языков — от распространенных вроде французского или испанского до региональных вроде венецианского (Италия) или сапотекского (Мексика). Не все языки доступны в каждом режиме: разговорный перевод охватывает около 70 языков, а камера — чуть более 100, однако это все равно значительно больше, чем у конкурента. Для сравнения, Apple Translate работает примерно с 20 языками (в том числе немецким, японским и украинским), зато большинство из них поддерживаются сразу во всех трех режимах.

Еще одно преимущество Google — рукописный ввод: вместо печати можно нарисовать символы на экране, что удобно для языков с собственными письменностями (например, японского или украинского), но полезно и для латиницы. Также предлагается офлайн-перевод для 59 языков (в Apple — примерно для 19). Дополнительно есть транскрипция: приложение слушает живую речь (лекцию или выступление) и в реальном времени выводит переведенный текст, который можно сохранить в избранное.

Что предлагает Apple Translate, чего нет в Google

Несмотря на более скромный перечень языков, Apple Translate имеет несколько удобных особенностей. В приложение встроен словарь: после перевода появляется иконка, открывающая толкование слова на языке перевода с примерами употребления, словарь работает и для фраз — достаточно выделить отдельное слово. В режиме разговора доступен Face-to-Face: экран делится пополам, так что каждый собеседник видит свой перевод на "своей" половине. Самое интересное — системная интеграция: переводчик iPhone работает не только внутри приложения. Достаточно выделить любой текст в любом приложении, выбрать "Перевести" в контекстном меню, задать язык и, при необходимости, добавить результат в избранное — все без открытия Apple Translate.

Оба инструмента закрывают базовые сценарии перевода в тексте, разговоре и через камеру. Если ориентироваться сугубо на количество функций и широту языков, Google Translate предлагает больше. В то же время Apple Translate берет интеграцией в iOS, удобным режимом Face-to-Face и встроенным словарем, усиливающими повседневное использование.

Напомним, Apple открыла публичный доступ к бета-версии iOS 26, предоставив всем желающим возможность опробовать новый вид интерфейса Liquid Glass и полезные функции еще до официального релиза. Система работает стабильно, так что рисков для повседневного использования почти нет.

Также мы писали, что с каждым обновлением Android становится совершеннее, но эти изменения не всегда безболезненны. Часть знакомых инструментов Google удаляет или меняет — и это не всегда нравится пользователям.

Google Android Apple iOS перевод функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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