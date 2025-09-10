Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Поиск в Google может принять совершенно новый вид — что изменится

Поиск в Google может принять совершенно новый вид — что изменится

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 10:34
Google готовит ИИ-замену классического поиска — что ждёт пользователей
Поисковый сервис Google. Фото: Unsplash

Google рассматривает возможность заменить стандартную выдачу ссылок на AI Mode — на это намекнул ведущий продакт-менеджер компании Логан Килпатрик. Режим сочетает Gemini с поиском в реальном времени, уже существует как отдельная вкладка и получил собственную домашнюю страницу, что усиливает вероятность изменений.

Об этом пишет TechRadar.

Реклама
Читайте также:

Что изменится и почему это важно

Режим отвечает разговорно и "прямо на странице", заменяя привычный список ссылок собранным ответом. Сейчас он доступен как отдельный раздел в Google Search и имеет посвященный сайт, указывающий на стратегический фокус компании.

Потенциальные последствия для экосистемы огромны: издатели уже жаловались на спад посещаемости из-за AI Overviews, которые отвечают на запросы без перехода на источники. Если AI Mode станет настройкой "по умолчанию", эти эффекты могут усилиться.

Вице-президент Google Search Робби Стайн в X успокаивал, что не стоит делать далеко идущих выводов, мол, компания лишь облегчает доступ к AI Mode для желающих. В то же время формулировка оставляет пространство для любых будущих шагов: последние месяцы Google активно выводит свои ИИ-сервисы из Labs на широкую аудиторию, AI Overviews и AI Mode стали глобальными, а количество ежемесячных пользователей AI Mode этим летом измерялось десятками миллионов.

Даже если переключение произойдет, сначала изменения могут быть незаметными: синтезированный ответ будет занимать большую часть страницы, а ссылки оттеснятся в боковую панель. Но в долгосрочной перспективе это будет означать более глубокую перестройку того, как информация циркулирует в сети.

Классический поиск Google — главный механизм открытия контента и источник доходов для новостных изданий, блогов рецептов, независимых авторов и даже правительственных сервисов. Исследования уже фиксировали негативное влияние ИИ-итогов на трафик, а переход на AI Mode как базовый режим только усилит тренд.

Напомним, Google может внести на iPhone то, чего раньше не хватало, — кроссплатформенный обмен файлами через Quick Share. По данным из кода, компания тестирует отправку зашифрованных файлов на iOS и macOS, что значительно облегчит передачу данных между Android и устройствами Apple.

Также мы писали, что Google интегрирует в Google Translate инструменты для изучения языков на базе ИИ. Новая опция уже доступна в бета-версии, предлагая персонализированные уроки под потребности пользователя и функцию живого перевода разговоров в реальном времени.

Google интернет искусственный интеллект пользователи функции поиск
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации