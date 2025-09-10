Google готовит ИИ-замену классического поиска — что ждёт пользователей

Поисковый сервис Google. Фото: Unsplash

Google рассматривает возможность заменить стандартную выдачу ссылок на AI Mode — на это намекнул ведущий продакт-менеджер компании Логан Килпатрик. Режим сочетает Gemini с поиском в реальном времени, уже существует как отдельная вкладка и получил собственную домашнюю страницу, что усиливает вероятность изменений.

Что изменится и почему это важно

Режим отвечает разговорно и "прямо на странице", заменяя привычный список ссылок собранным ответом. Сейчас он доступен как отдельный раздел в Google Search и имеет посвященный сайт, указывающий на стратегический фокус компании.

Потенциальные последствия для экосистемы огромны: издатели уже жаловались на спад посещаемости из-за AI Overviews, которые отвечают на запросы без перехода на источники. Если AI Mode станет настройкой "по умолчанию", эти эффекты могут усилиться.

Вице-президент Google Search Робби Стайн в X успокаивал, что не стоит делать далеко идущих выводов, мол, компания лишь облегчает доступ к AI Mode для желающих. В то же время формулировка оставляет пространство для любых будущих шагов: последние месяцы Google активно выводит свои ИИ-сервисы из Labs на широкую аудиторию, AI Overviews и AI Mode стали глобальными, а количество ежемесячных пользователей AI Mode этим летом измерялось десятками миллионов.

Даже если переключение произойдет, сначала изменения могут быть незаметными: синтезированный ответ будет занимать большую часть страницы, а ссылки оттеснятся в боковую панель. Но в долгосрочной перспективе это будет означать более глубокую перестройку того, как информация циркулирует в сети.

Классический поиск Google — главный механизм открытия контента и источник доходов для новостных изданий, блогов рецептов, независимых авторов и даже правительственных сервисов. Исследования уже фиксировали негативное влияние ИИ-итогов на трафик, а переход на AI Mode как базовый режим только усилит тренд.

