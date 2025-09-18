Google запустит новый поиск для Windows с ИИ и Google Lens — что известно

Поисковый сервис Google на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Новый экспериментальный инструмент Google для Windows должен упростить поиск на ПК, объединив файлы компьютера, Google Drive и ресурсы интернета в одном окне. Компания позиционирует его как удобную альтернативу стандартному поиску Windows — с интеграцией Lens и режимом ИИ.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

Что умеет новое приложение

Google, которая нечасто выпускает нативные десктопные программы вне Chrome и Drive, представила утилиту, которая фактически конкурирует со встроенными инструментами Microsoft и по подходу напоминает Apple Spotlight.

По комбинации клавиш Alt + Space открывается компактная поисковая строка. Во всплывающем окне результаты группируются по категориям: можно мгновенно находить файлы на жестком диске, документы в Google Drive, установленные программы и искать информацию в интернете.

Новое приложение Google для ПК на Windows. Фото: Google

Отдельная ключевая функция — глубокая интеграция Google Lens. Пользователь выделяет любой участок экрана (текст на изображении, неизвестный объект и т.д.) и получает справочные сведения: от поиска похожего товара и перевода надписи до подсказок в решении математических задач. По логике это очень похоже на Circle to Search со смартфонов, но теперь на ПК.

Также предусмотрен AI Mode, который постепенно разворачивается в мире: он формирует развернутые ответы на сложные запросы и поддерживает уточняющие вопросы в рамках одного диалога. Дополнительно доступны фильтры результатов (изображения, видео, новости, товары) и переключение на темную тему.

Приложение имеет статус экспериментального и пока доступно ограниченному количеству пользователей в США с интерфейсом на английском языке. Для работы нужна Windows 10 или новее и персональная учетная запись Google (корпоративные аккаунты Workspace пока не поддерживаются). Точной даты глобального запуска пока что нет.

