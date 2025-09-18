Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Google выпустит приложение, заменяющее 5 разных функций

Google выпустит приложение, заменяющее 5 разных функций

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 11:41
Google запустит новый поиск для Windows с ИИ и Google Lens — что известно
Поисковый сервис Google на экране ноутбука. Фото: Unsplash

Новый экспериментальный инструмент Google для Windows должен упростить поиск на ПК, объединив файлы компьютера, Google Drive и ресурсы интернета в одном окне. Компания позиционирует его как удобную альтернативу стандартному поиску Windows — с интеграцией Lens и режимом ИИ.

Об этом говорится в официальном блоге Google.

Реклама
Читайте также:

Что умеет новое приложение

Google, которая нечасто выпускает нативные десктопные программы вне Chrome и Drive, представила утилиту, которая фактически конкурирует со встроенными инструментами Microsoft и по подходу напоминает Apple Spotlight.

По комбинации клавиш Alt + Space открывается компактная поисковая строка. Во всплывающем окне результаты группируются по категориям: можно мгновенно находить файлы на жестком диске, документы в Google Drive, установленные программы и искать информацию в интернете.

Новое приложение Google
Новое приложение Google для ПК на Windows. Фото: Google

Отдельная ключевая функция — глубокая интеграция Google Lens. Пользователь выделяет любой участок экрана (текст на изображении, неизвестный объект и т.д.) и получает справочные сведения: от поиска похожего товара и перевода надписи до подсказок в решении математических задач. По логике это очень похоже на Circle to Search со смартфонов, но теперь на ПК.

Также предусмотрен AI Mode, который постепенно разворачивается в мире: он формирует развернутые ответы на сложные запросы и поддерживает уточняющие вопросы в рамках одного диалога. Дополнительно доступны фильтры результатов (изображения, видео, новости, товары) и переключение на темную тему.

Приложение имеет статус экспериментального и пока доступно ограниченному количеству пользователей в США с интерфейсом на английском языке. Для работы нужна Windows 10 или новее и персональная учетная запись Google (корпоративные аккаунты Workspace пока не поддерживаются). Точной даты глобального запуска пока что нет.

Напомним, Google анонсировала сентябрьское обновление Android, в котором сделан акцент на новые функции для коммуникации и обмена данными. Среди ключевых нововведений — улучшенные возможности во время общения, более удобный обмен файлами и опция совместного прослушивания музыки на наушниках с поддержкой LE Audio.

Также мы писали, что Google работает над расширением Quick Share, которое может стать настоящим прорывом для владельцев iPhone. В коде системы обнаружили признаки тестирования кроссплатформенного обмена файлами с поддержкой iOS и macOS.

Google приложение Windows компьютеры функции поиск
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации