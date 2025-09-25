Google Docs получит масштабное обновление — что нового получат пользователи

Google Docs получит большое обновление на Android — что добавят
Google работает над несколькими изменениями в интерфейсе мобильного приложения Docs, которые должны облегчить поиск файлов и редактирование с одной руки. Обновления заметили во время APK-анализа версии 1.25.381.00.90.
Об этом пишет Android Authority.
Что нового появится в Google Docs для Android
В разделе поиска появятся три дополнительных фильтра:
- Type — тип файла (документ, таблица, презентация и т. д.);
- People — отбор по владельцу файла;
- Modified — фильтрация по времени последнего изменения (последние 7 дней, 30 дней, этот год, прошлый год или собственный диапазон).
Кнопка быстрых действий получит "выразительный" вид: более заметный значок "плюс", а варианты действий размещены в таблеткообразных контейнерах с перенесенными внутрь иконками.
Опцию форматирования переносят с верхней панели на нижнюю. Это должно упростить доступ при работе на смартфоне в вертикальной ориентации.
Нижняя панель инструментов станет прокручиваемой по горизонтали, открывая быстрый доступ к части настроек, которые ранее были только во вкладке форматирования. В ландшафтном режиме, а также на планшетах и складных устройствах, все опции по-прежнему помещаются без прокрутки.
Изменения еще не развернуты для всех пользователей и были обнаружены во время разборки APK, поэтому они могут появиться позже во время официального обновления.
