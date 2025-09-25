Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Google Docs получит большое обновление на Android — что добавят

Google Docs получит большое обновление на Android — что добавят

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 11:41
Google Docs получит масштабное обновление — что нового получат пользователи
Поисковый сервис Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google работает над несколькими изменениями в интерфейсе мобильного приложения Docs, которые должны облегчить поиск файлов и редактирование с одной руки. Обновления заметили во время APK-анализа версии 1.25.381.00.90.

Об этом пишет Android Authority.

Реклама
Читайте также:

Что нового появится в Google Docs для Android

В разделе поиска появятся три дополнительных фильтра:

  • Type — тип файла (документ, таблица, презентация и т. д.);
  • People — отбор по владельцу файла;
  • Modified — фильтрация по времени последнего изменения (последние 7 дней, 30 дней, этот год, прошлый год или собственный диапазон).
Фильтры в Google Docs
Новые фильтры поиска в Google Docs. Фото: Android Authority

Кнопка быстрых действий получит "выразительный" вид: более заметный значок "плюс", а варианты действий размещены в таблеткообразных контейнерах с перенесенными внутрь иконками.

Обновленная кнопка быстрых действий в Google Docs
Обновленная кнопка быстрых действий в Google Docs. Фото: Android Authority

Опцию форматирования переносят с верхней панели на нижнюю. Это должно упростить доступ при работе на смартфоне в вертикальной ориентации.

Нижняя панель инструментов станет прокручиваемой по горизонтали, открывая быстрый доступ к части настроек, которые ранее были только во вкладке форматирования. В ландшафтном режиме, а также на планшетах и складных устройствах, все опции по-прежнему помещаются без прокрутки.

Новая модель форматирования в Google Docs
Обновленный вид панели форматирования в Google Docs. Фото: Android Authority

Изменения еще не развернуты для всех пользователей и были обнаружены во время разборки APK, поэтому они могут появиться позже во время официального обновления.

Напомним, в Google рассматривают возможность заменить традиционную выдачу результатов поиска новым режимом AI Mode. Новый формат сочетает возможности искусственного интеллекта Gemini с поиском в реальном времени.

Также мы писали, что Google в сентябрьском обновлении для Android представила три заметных нововведения для коммуникаций и обмена файлами. Среди них — функция совместного прослушивания на наушниках с поддержкой LE Audio и возможность создавать персонализированного Android-бота, используя селфи или текстовое описание.

Google Android приложение документы функции обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации