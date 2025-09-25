Google Docs получит масштабное обновление — что нового получат пользователи

Поисковый сервис Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Google работает над несколькими изменениями в интерфейсе мобильного приложения Docs, которые должны облегчить поиск файлов и редактирование с одной руки. Обновления заметили во время APK-анализа версии 1.25.381.00.90.

Об этом пишет Android Authority.

Что нового появится в Google Docs для Android

В разделе поиска появятся три дополнительных фильтра:

Type — тип файла (документ, таблица, презентация и т. д.);

People — отбор по владельцу файла;

Modified — фильтрация по времени последнего изменения (последние 7 дней, 30 дней, этот год, прошлый год или собственный диапазон).

Новые фильтры поиска в Google Docs. Фото: Android Authority

Кнопка быстрых действий получит "выразительный" вид: более заметный значок "плюс", а варианты действий размещены в таблеткообразных контейнерах с перенесенными внутрь иконками.

Обновленная кнопка быстрых действий в Google Docs. Фото: Android Authority

Опцию форматирования переносят с верхней панели на нижнюю. Это должно упростить доступ при работе на смартфоне в вертикальной ориентации.

Нижняя панель инструментов станет прокручиваемой по горизонтали, открывая быстрый доступ к части настроек, которые ранее были только во вкладке форматирования. В ландшафтном режиме, а также на планшетах и складных устройствах, все опции по-прежнему помещаются без прокрутки.

Обновленный вид панели форматирования в Google Docs. Фото: Android Authority

Изменения еще не развернуты для всех пользователей и были обнаружены во время разборки APK, поэтому они могут появиться позже во время официального обновления.

Напомним, в Google рассматривают возможность заменить традиционную выдачу результатов поиска новым режимом AI Mode. Новый формат сочетает возможности искусственного интеллекта Gemini с поиском в реальном времени.

Также мы писали, что Google в сентябрьском обновлении для Android представила три заметных нововведения для коммуникаций и обмена файлами. Среди них — функция совместного прослушивания на наушниках с поддержкой LE Audio и возможность создавать персонализированного Android-бота, используя селфи или текстовое описание.