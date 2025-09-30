Як записати телефонну розмову — інструкція для Android і iPhone

Жінка розмовляє телефоном. Фото: Unsplash

Користувачі смартфонів дедалі частіше звертаються до функції запису дзвінків — вона допомагає зберегти важливі деталі розмови та повернутися до них пізніше. Можливості й спосіб увімкнення відрізняються залежно від моделі та операційної системи.

Де шукати кнопку запису та як працює ця функція на Android і iPhone

Функція запису дзвінка корисна у різних ситуаціях — від підстрахування під час важливої розмови до збереження домовленостей. Залежно від смартфона є кілька способів увімкнути запис буквально натисканням однієї кнопки.

Як записати розмову на Android

На багатьох старіших моделях Android запис вбудований у систему. Під час дзвінка достатньо натиснути на значок із трьома крапками (меню) та вибрати "Запис". Після завершення розмови файл автоматично збережеться у додатку "Диктофон" або в пам'яті телефону — у назві зазвичай є слово record.

На новіших моделях ця опція може бути відсутня. У такому разі встановлюють сторонні застосунки на кшталт Call Recorder з Google Play. Після інсталяції у налаштуваннях можна задати правила: записувати всі вхідні чи вихідні, робити винятки для окремих контактів, а також встановити PIN-код на теку з файлами. Усі записи зберігаються у каталозі Call Recorder.

Як записати телефонну розмову на iPhone

На старіших моделях iPhone вбудованого запису немає — через політику конфіденційності Apple. В App Store доступні платні застосунки, які переважно працюють не автоматично: запис доводиться вмикати вручну під час дзвінка.

Водночас на iPhone з версією системи 18.1 і новішою передбачена штатна можливість записувати дзвінки через Apple Intelligence. Під час вихідного чи вхідного дзвінка користувач натискає кнопку запису на екрані — усі учасники чують звуковий сигнал, а на дисплеї з'являється індикатор. Записи зберігаються у застосунку "Нотатки" у зашифрованому вигляді: їх можна прослухати або прочитати як стенограму і за потреби поділитися через месенджери.

