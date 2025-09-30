Видео
Главная Технологии Запись звонков на Android и iPhone — как включить функцию

Запись звонков на Android и iPhone — как включить функцию

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 12:32
Как записать телефонный разговор — инструкция для Android и iPhone
Женщина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash

Пользователи смартфонов все чаще обращаются к функции записи звонков — она помогает сохранить важные детали разговора и вернуться к ним позже. Возможности и способ включения отличаются в зависимости от модели и операционной системы.

Об этом пишет УНИАН.

Функция записи звонка полезна в разных ситуациях — от подстраховки во время важного разговора до сохранения договоренностей. В зависимости от смартфона есть несколько способов включить запись буквально нажатием одной кнопки.

Как записать разговор на Android

На многих старых моделях Android запись встроена в систему. Во время звонка достаточно нажать на значок с тремя точками (меню) и выбрать "Запись". После завершения разговора файл автоматически сохранится в приложении "Диктофон" или в памяти телефона — в названии обычно есть слово record.

На более новых моделях эта опция может отсутствовать. В таком случае устанавливают сторонние приложения вроде Call Recorder из Google Play. После установки в настройках можно задать правила: записывать все входящие или исходящие, делать исключения для отдельных контактов, а также установить PIN-код на папку с файлами. Все записи сохраняются в каталоге Call Recorder.

Как записать телефонный разговор на iPhone

На старых моделях iPhone встроенной записи нет — из-за политики конфиденциальности Apple. В App Store доступны платные приложения, которые в основном работают не автоматически: запись приходится включать вручную во время звонка.

В то же время на iPhone с версией системы 18.1 и новее предусмотрена штатная возможность записывать звонки через Apple Intelligence. Во время исходящего или входящего звонка пользователь нажимает кнопку записи на экране — все участники слышат звуковой сигнал, а на дисплее появляется индикатор. Записи сохраняются в приложении "Заметки" в зашифрованном виде: их можно прослушать или прочитать как стенограмму и при необходимости поделиться через мессенджеры.

Напомним, продолжительность жизни аккумулятора смартфона определяется не только технологиями производителя, но и повседневными привычками владельца. Специалисты советуют придерживаться так называемого "золотого стандарта" — заряжать батарею примерно до 80%.

Также мы писали, что iPhone хоть и стоит немало, для многих людей остается ключевым инструментом в работе и повседневном общении. Но, как и любое другое электронное устройство, он имеет ограниченный срок службы.

Android iPhone iOS звонки функции запись звонков
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
