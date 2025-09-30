Как записать телефонный разговор — инструкция для Android и iPhone

Запись звонков на Android и iPhone — как включить функцию
Пользователи смартфонов все чаще обращаются к функции записи звонков — она помогает сохранить важные детали разговора и вернуться к ним позже. Возможности и способ включения отличаются в зависимости от модели и операционной системы.
Где искать кнопку записи и как работает эта функция на Android и iPhone
Функция записи звонка полезна в разных ситуациях — от подстраховки во время важного разговора до сохранения договоренностей. В зависимости от смартфона есть несколько способов включить запись буквально нажатием одной кнопки.
Как записать разговор на Android
На многих старых моделях Android запись встроена в систему. Во время звонка достаточно нажать на значок с тремя точками (меню) и выбрать "Запись". После завершения разговора файл автоматически сохранится в приложении "Диктофон" или в памяти телефона — в названии обычно есть слово record.
На более новых моделях эта опция может отсутствовать. В таком случае устанавливают сторонние приложения вроде Call Recorder из Google Play. После установки в настройках можно задать правила: записывать все входящие или исходящие, делать исключения для отдельных контактов, а также установить PIN-код на папку с файлами. Все записи сохраняются в каталоге Call Recorder.
Как записать телефонный разговор на iPhone
На старых моделях iPhone встроенной записи нет — из-за политики конфиденциальности Apple. В App Store доступны платные приложения, которые в основном работают не автоматически: запись приходится включать вручную во время звонка.
В то же время на iPhone с версией системы 18.1 и новее предусмотрена штатная возможность записывать звонки через Apple Intelligence. Во время исходящего или входящего звонка пользователь нажимает кнопку записи на экране — все участники слышат звуковой сигнал, а на дисплее появляется индикатор. Записи сохраняются в приложении "Заметки" в зашифрованном виде: их можно прослушать или прочитать как стенограмму и при необходимости поделиться через мессенджеры.
