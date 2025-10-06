Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Android готується до нових правил встановлення додатків — деталі

Android готується до нових правил встановлення додатків — деталі

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 10:34
Google вводить обов'язкову верифікацію розробників Android — що зміниться з 2026 року
Іграшка Android у траві. Фото: Unsplash

Понад місяць після першого анонсу Google розкрила деталі обов'язкової верифікації розробників у Android. Політика подається як крок до безпеки, але на практиці може істотно ускладнити встановлення програм поза Play Store і поставити під загрозу незалежні крамниці додатків.

Про це пише TechSpot.

Реклама
Читайте також:

Що змінюється і чому це важливо

У серпні Google оголосила про масштабну зміну підходу до взаємодії з розробниками, а тепер конкретизувала вимоги щодо підтвердження особи. Компанія пояснює нові правила необхідністю боротися зі шкідливим ПЗ: майже всі розробники мають пройти ідентифікацію, аби зловмисників можна було швидше виявляти та видаляти.

Під час інсталяції будь-якого нового застосунку система перевірятиме ID розробника через новий "довірений" компонент на пристрої — Android Developer Verifier (ADV). Дані про популярні програми кешуватимуться локально, а для менш відомих ADV, імовірно, звертатиметься до інтернету. Для сторонніх магазинів Google тестує локальну альтернативу — "pre-auth token", прив'язаний до пакета, що встановлюється.

Водночас зміни не торкнуться ентузіастів на ранніх етапах роботи: офіційне IDE (Android Studio) та ADB залишаються придатними для розробки й тестування без додаткових бар'єрів — щонайменше до моменту публічного релізу застосунку.

Попри жорсткі нововведення, Google наполягає, що сайдлоадинг лишається "фундаментальною" частиною екосистеми Android, а верифікація — це лише додатковий запобіжник. Критики ж нагадують, що резонансні випадки заражень траплялися й у самому Play Store чи серед попередньо встановлених додатків, тож проблема має системний характер і не зводиться лише до сторонніх джерел.

F-Droid вже зазначили, що нова схема перевірок може фактично знищити проєкт, адже він спирається на власне аудіювання зовнішніх APK і повторне підписування їх своїми ключами.

Google визнає, що частина розробників може прагнути анонімності — наприклад, через ризики переслідувань у недружніх юрисдикціях. Компанія обіцяє не розкривати дані публічно, однак скептики вказують: це вимагає високого рівня довіри до корпоративної етики Big Tech.

Запуск процесу верифікації запланований на 2026 рік і до того часу компанія заявляє про готовність зважати на зворотний зв'язок від спільноти, аби точно налаштувати правила перед глобальним розгортанням.

Нагадаємо, панель "Швидкі налаштування" в Android часто сприймають як звичний набір іконок, хоча насправді це потужний центр керування смартфоном. У кілька натискань користувач може не лише вмикати Wi-Fi чи Bluetooth, а й створювати власні комбінації ярликів, додавати дії з додатків або керувати системними параметрами без переходу в глибокі меню.

Також ми писали, що попри високу ціну й обіцянки оптимізації, флагманські смартфони не завжди демонструють найкращу автономність. Наприклад, тоді як Apple робила ставку на збільшення часу роботи в iPhone Air, окремі китайські пристрої на Android за 200 доларів здатні перевершити iPhone 17 Pro Max, який коштує у шість разів дорожче, саме за тривалістю автономної роботи.

Google Android додаток безпека розробка Google Play Store
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації