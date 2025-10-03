Смартфон за копійки тримає довше — як iPhone програє дешевим Android

На столі смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

Дорожчі моделі щороку отримують оптимізації, але автономність не завжди лідирує саме у флагманів. Багато недорогих пристроїв працюють довше — і справа не лише в більшій батареї. Попри те що для iPhone Air збільшення часу роботи було ключовим завданням, на ринку масово є доступні моделі, які тримають заряд довше топів. Іноді "китайці" за 200 доларів обігрують iPhone 17 Pro Max за 1200 доларів в автономності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому дешеві Android смартфони працюють довше за дорогі iPhone.

Потужні чипи споживають більше

Флагманські процесори проєктують насамперед заради пікової продуктивності, а не економії енергії. Зменшення техпроцесу в чипах Apple не "рятує", якщо зростає кількість транзисторів і частоти.

Наприклад, найпотужніший зараз в Android чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, побудований на 3 нм, має два "головні" ядра 4,6 ГГц + 6 продуктивних 3,62 ГГц, енергоефективних ядер немає.

Snapdragon 7s Gen 4 (для сегмента 500-700 доларів) має одне "головне" 2,7 ГГц + 3 продуктивні 2,4 ГГц + 4 енергоефективні 1,8 ГГц — скромніша архітектура, але значно менше споживання, хоча й виконаний на архітектурі 4 нм. Окрім ядер процесора на топових чипах потужніші і "ненажерливіші" графічні та нейронні ядра, що споживають більше енергії.

Екрани — головний "пожирач" заряду

Флагмани мають дисплеї з високою роздільною здатністю, HDR та піковою яскравістю 2000-3000 ніт. Висока частота 120 Гц і Always-On Display істотно додають до витрат енергії.

Частота оновлення екрана 120 Гц з екраном ProMotion в iPhone 17. Фото: кадр з відео/YouTube

У бюджетних моделях частіше Full HD+, нижча яскравість і простіші матриці — менше пікселів для відмальовування, менше споживання. Навіть так, 120 Гц у доступних Xiaomi зазвичай з'їдає запас батареї в обмін на плавність.

5G витрачає більше, ніж LTE

За вимірюваннями Ookla, 5G споживає приблизно на 6-11% більше енергії за 4G, особливо за слабкого сигналу. Те саме стосується й LTE у зонах поганого покриття — телефон гріється й швидше сідає.

Споживання енергії при використанні 5G та LTE. Фото: Ookla

Флагмани нерідко мають ще й mmWave для діапазонів вище 6 ГГц — швидше за звичайний 5G, але ще енерговитратніше.

Спрощена конструкція бюджетників

У тонкому корпусі флагмана інженерам доводиться "вписувати" місткий акумулятор, багатокамерний модуль, складну материнську плату — і водночас утримувати вагу та товщину. Це часто веде до компромісів (eSIM замість фізичного слота, відсутність microSD тощо).

Доступні моделі простіше компонувати: можна поставити більшу батарею або, завдяки простішому чипу й екрану, довго працювати навіть із меншою місткістю. Простору всередині більше — немає просунутої оптики з OIS на кожному сенсорі, окремого моторчика для "преміальної" вібрації чи додаткових 5G-антен.

ПЗ на флагманах "важче"

У топових iPhone та Android-смартфонах більше функцій, алгоритмів обробки фото й ШІ-можливостей. Поодинці це дрібниці, але разом вони збільшують фонові витрати.

Дані ViserMark за 2024 рік ілюструють тренд:

Соцмережі: Galaxy S24 Ultra — витрачає 803 мАг, Galaxy A15 — 785 мАг.

Відео: Xiaomi Redmi Note 12 5G — витрачає 364 мАг, Galaxy S23 Ultra — 528 мАг.

Фото: Google Pixel 8 Pro — витрачає 784,95 мАг, Realme Narzo 50 — 699,91 мАг за однаковий час тестування.

Порівняння автономності флагманського Samsung Galaxy S24 Ultra з бюджетним Samsung Galaxy A15. Фото: ViserMark

Флагманські смартфони завжди споживатимуть більше енергії й компенсувати цю витрату можна збільшенням батареї та оптимізацією ПЗ.

Водночас всі інші телефони, навпаки, працюють довше. Справа не тільки в тому, що в них більше акумулятори. Для здешевлення пристроїв виробникам доводиться економити на процесорах, екранах і скорочувати функції, але ці обмеження в підсумку позитивно позначаються на автономності.

