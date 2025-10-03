Смартфон за копейки держит дольше — как iPhone проигрывает дешевым Android

На столе смартфон Apple iPhone 17 Pro. Фото: Unsplash

Более дорогие модели ежегодно получают оптимизации, но автономность не всегда лидирует именно у флагманов. Многие недорогие устройства работают дольше — и дело не только в большей батарее. Несмотря на то что для iPhone Air увеличение времени работы было ключевой задачей, на рынке массово есть доступные модели, которые держат заряд дольше топов. Иногда "китайцы" за 200 долларов обыгрывают iPhone 17 Pro Max за 1200 долларов в автономности.

Мощные чипы потребляют больше

Флагманские процессоры проектируют прежде всего ради пиковой производительности, а не экономии энергии. Уменьшение техпроцесса в чипах Apple не "спасает", если растет количество транзисторов и частоты.

Например, самый мощный сейчас в Android чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, построенный на 3 нм, имеет два "главных" ядра 4,6 ГГц + 6 производительных 3,62 ГГц, энергоэффективных ядер нет.

Snapdragon 7s Gen 4 (для сегмента 500-700 долларов) имеет одно "главное" 2,7 ГГц + 3 производительные 2,4 ГГц + 4 энергоэффективные 1,8 ГГц — более скромная архитектура, но значительно меньшее потребление, хотя и выполнен на архитектуре 4 нм. Кроме ядер процессора на топовых чипах более мощные и "прожорливые" графические и нейронные ядра, потребляющие больше энергии.

Экраны — главный "пожиратель" заряда

Флагманы имеют дисплеи с высоким разрешением, HDR и пиковой яркостью 2000-3000 нит. Высокая частота 120 Гц и Always-On Display существенно добавляют к расходу энергии.

Частота обновления экрана 120 Гц с экраном ProMotion в iPhone 17. Фото: кадр из видео/YouTube

В бюджетных моделях чаще Full HD+, ниже яркость и проще матрицы — меньше пикселей для отрисовки, меньше потребления. Даже так, 120 Гц у доступных Xiaomi обычно съедает запас батареи в обмен на плавность.

5G расходует больше, чем LTE

По измерениям Ookla, 5G потребляет примерно на 6-11% больше энергии, чем 4G, особенно при слабом сигнале. То же самое касается и LTE в зонах плохого покрытия — телефон греется и быстрее садится.

Потребление энергии при использовании 5G и LTE. Фото: Ookla

Флагманы нередко имеют еще и mmWave для диапазонов выше 6 ГГц — быстрее обычного 5G, но еще энергозатратнее.

Упрощенная конструкция бюджетников

В тонком корпусе флагмана инженерам приходится "вписывать" емкий аккумулятор, многокамерный модуль, сложную материнскую плату — и при этом удерживать вес и толщину. Это часто ведет к компромиссам (eSIM вместо физического слота, отсутствие microSD и т.д.).

Доступные модели проще компоновать: можно поставить большую батарею или, благодаря более простому чипу и экрану, долго работать даже с меньшей емкостью. Пространства внутри больше — нет продвинутой оптики с OIS на каждом сенсоре, отдельного моторчика для "премиальной" вибрации или дополнительных 5G-антенн.

ПО на флагманах "тяжелее"

В топовых iPhone и Android-смартфонах больше функций, алгоритмов обработки фото и ИИ-возможностей. По одиночке это мелочи, но вместе они увеличивают фоновые расходы.

Данные ViserMark за 2024 год иллюстрируют тренд:

Соцсети: Galaxy S24 Ultra — расходует 803 мАч, Galaxy A15 — 785 мАч.

Видео: Xiaomi Redmi Note 12 5G — расходует 364 мАч, Galaxy S23 Ultra — 528 мАч.

Фото: Google Pixel 8 Pro — расходует 784,95 мАч, Realme Narzo 50 — 699,91 мАч за одинаковое время тестирования.

Сравнение автономности флагманского Samsung Galaxy S24 Ultra с бюджетным Samsung Galaxy A15. Фото: ViserMark

Флагманские смартфоны всегда будут потреблять больше энергии и компенсировать этот расход можно увеличением батареи и оптимизацией ПО.

В то же время все остальные телефоны, наоборот, работают дольше. Дело не только в том, что у них больше аккумуляторы. Для удешевления устройств производителям приходится экономить на процессорах, экранах и сокращать функции, но эти ограничения в итоге положительно сказываются на автономности.

