Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 7 міфів про Android-смартфони, які варто забути у 2025 році

7 міфів про Android-смартфони, які варто забути у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:32
Міфи про Android у 2025 році — що з них давно не відповідає дійсності
На столі смартфон Samsung з Android. Фото: Unsplash

Android-платформа за понад 15 років змінилася до невпізнання: те, що було правдою в епоху перших смартфонів, сьогодні часто хибне. Від продуктивності до камер — низку усталених уявлень варто переглянути.

Про сім поширених міфів про Android пише Android Authority.

Реклама
Читайте також:

Дешеві Samsung — це завжди погано

Колись бюджетні моделі на кшталт лінійок Galaxy J або Pocket справді розчаровували, а навіть у 2019 році Galaxy A51 критикували за повільність і слабку автономність. Зараз доступні серії Samsung помітно підтягнулися: характеристики виважені, а політика оновлень інколи краща за конкурентів. Недоліки на кшталт "шторхів" затвора в A54 5G траплялися, але в A55 5G і A35 5G цю проблему фактично усунули — нові доступні моделі вийшли вдалими.

Найкращі камери — лише в iPhone і Pixel

Apple зробила ставку на якість фото ще у 2010-х, а перші Pixel вразили софтом настільки, що їхню камеру ставили на інші пристрої. У 2025 році і iPhone, і Pixel усе ще сильні, однак китайські флагмани наздогнали й подекуди випередили їх. Смартфони на кшталт Xiaomi 15 Ultra, OPPO Find X8 Ultra, vivo X200 Ultra та OnePlus 13 демонструють топовий рівень завдяки потужній "залізній" частині, помітно кращій обробці знімків і розвиненим режимам.

Після використання треба закривати всі додатки

Раніше радили вручну "вбивати" програми, аби звільнити пам'ять і зберегти заряд. Сучасний Android інакше працює з фоном і ресурсами, тож постійно змахувати софт зі списку не потрібно. Ба більше, окремі виробники перегинають палицю, надто агресивно прибиваючи процеси у тлі — це вже шкодить досвіду, а не допомагає.

Чистий Android — без фішок

Колись "сток" справді поступався оболонкам за можливостями. За останні роки ситуація змінилася: з'явилися довгоочікувані базові інструменти (екранний запис, скролінгові скриншоти, режим для однієї руки) і корисні фішки на кшталт Live Caption та антикрадійного захисту. Так, One UI, Hyper OS чи Oxygen OS все ще ширші за налаштуваннями, але "чистий" Android уже не має вигляд компромісу.

ПЗ Samsung — повільне і перевантажене

Ера TouchWiz відзначалася зайвими функціями й підлагуваннями, особливо навколо Galaxy S4. Нині One UI — одна з найвдаліших оболонок: певний софт за замовчуванням лишається, але система стала легшою, а додаткові можливості винесені в пакет Good Lock, щоб не обтяжувати основну частину. На практиці продуктивність навіть у доступних лінійках відчутно краща, ніж колись.

Android неминуче сповільнюється з роками

Ранні пристрої справді "задихалися" через проблеми зі зберіганням даних і відсутність TRIM. Після появи TRIM в Android 4.3 та переходу з eMMC на UFS ситуація кардинально покращилася. Виробники також заявляють про довгострокову плавність роботи завдяки оптимізаціям прошивок і керуванню пам'яттю — тож сучасні моделі зберігають швидкодію значно довше.

Android поганий на планшетах

Перші планшети жили з "розтягнутими" інтерфейсами, а додатки рідко враховували великі екрани. Вектори змінилися: Google випустила Android 12L і просуває адаптивні макети, тож інтерфейси й програми краще підлаштовуються під планшет. Деяким користувачам Android-планшети нині навіть зручніші за телефони — досвід нарешті став зрілим.

Нагадаємо, панель "Швидкі налаштування" в Android — це не просто набір перемикачів, а повноцінний центр контролю, який можна адаптувати під власні потреби. Тут можна не лише миттєво вмикати Wi-Fi, Bluetooth чи ліхтарик, а й додавати ярлики до потрібних дій.

Також ми писали, що попри значні оновлення, базовий iPhone 17 досі поступається Android-флагманам у кількох важливих аспектах. Apple нарешті додала дисплей із частотою оновлення 120 Гц, але не запровадила надшвидке заряджання, подвійний режим SIM-карт або повноцінну роботу з NFC.

Google Android телефони смартфон Samsung операційна система
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації