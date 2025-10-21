Відео
Названо 5 найпопулярніших Android-смартфонів 2025 року

Названо 5 найпопулярніших Android-смартфонів 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 14:00
ТОП смартфонів 2025 року — 5 найпопулярніших моделей на Android
Смартфони. Фото: Unsplash

Ринок смартфонів швидко змінюється: моделі, що ще вчора були хітами, стрімко втрачають інтерес покупців. Підсумки другого кварталу 2025 року від Counterpoint Research показують, що на Android найчастіше обирають бюджетні Samsung із домішкою флагманів та недорогих Xiaomi, однак у загальному рейтингу перші сходинки утримують iPhone.

Про це йдеться у звіті Counterpoint Research.

Читайте також:

Які смартфони на Android найпопулярніші у 2025 році

Аналітики Counterpoint Research з'ясували, що перше місце серед Android-смартфонів посів Samsung Galaxy A16 5G на процесорі Dimensity 6300. Доступна ціна в поєднанні з упізнаваним брендом забезпечили моделі масовий попит у різних країнах.

До п'ятірки найпопулярніших Android-пристроїв також увійшли Galaxy A06 4G, Galaxy A16 4G, флагманський Galaxy S25 Ultra та Redmi 14C 4G. Це підтверджує, що Samsung утримує лідерство на Android-ринку завдяки ставці на масовий, а не лише преміальний сегмент.

Список самых популярных смартфонов 2025 года
Список найпопулярніших смартфонів 2025 року. Фото: Counterpoint Research

Водночас, якщо дивитися на весь ринок смартфонів, три перші місця займають iPhone 16, iPhone 16 Pro Max та iPhone 16 Pro. Навіть торішній iPhone 15 продається краще за актуальні Android-моделі, що свідчить про високий рівень довіри користувачів до техніки Apple.

Нагадаємо, за понад 15 років Android пройшла шлях від сирої системи до зрілої платформи, яка конкурує з iOS не лише за функціональністю, а й за стабільністю. Те, що колись вважалося недоліком Android — повільність, фрагментація чи слабка безпека — нині часто є її перевагою.

Також ми писали, що заплановане старіння гаджетів залишається однією з найбільш суперечливих практик індустрії, коли виробники свідомо скорочують життєвий цикл пристроїв, стимулюючи користувачів оновлювати гаджети частіше. Ця стратегія допомагає компаніям утримувати високі продажі, але водночас викликає обурення через штучне обмеження ресурсу техніки.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
