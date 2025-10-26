Видео
Вторая жизнь смартфона — 6 способов использовать старый Android

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 06:32
обновлено: 14:03
Как дать вторую жизнь старому смартфону — 6 способов, которые действительно работают
Смартфон на Android на столе. Фото: Unsplash

Большинство из нас обновляет телефоны раз в два-три года, и старые модели на Android часто пылятся в ящике. На самом деле в них достаточно "железа", камер и датчиков, чтобы выполнять полезные задачи дома, в поездках или для развлечений.

О том, как можно использовать старое Android-устройство, пишет MakeUseOf.

Читайте также:

Датчик для умного дома

Владельцы Samsung Galaxy могут использовать программу Upcycling в SmartThings: телефон работает как сенсор звука или освещения, распознает плач ребенка, лай или разбитое стекло и запускает сценарии автоматизации. Также в настройках доступности Android его можно сделать автономным сенсором под конкретные нужды.

Качественная веб-камера

Камеры даже многолетних смартфонов часто лучше встроенных вебок ноутбуков. Camo Studio, DroidCam или "Подключенная камера" в Phone Link позволяют подключить телефон к ПК; в Camo можно переключать объективы, а DroidCam удобно работает без проводов.

Камера безопасности

Вместо того чтобы покупать отдельные камеры, установите AlfredCamera: один телефон — камера, другой — монитор. Будет прямая трансляция, оповещения о движении и сохранение событий (в бесплатной версии — до 8 часов).

GPS-трекер для авто

Базово достаточно "Найти устройство" в Android. Если нужны история перемещений и оповещения о движении, подойдут Life360 и другие трекеры. Оставьте телефон в машине с постоянным питанием.

Первый смартфон для ребенка

Настройте родительский контроль: PIN, "Найти устройство", ограничение загрузок в Google Play и управление временем через Google Family Link. Для видео используйте YouTube Kids — обычно поддерживается даже на старых моделях.

Портативная игровая консоль

Подключите геймпад (Razer Kishi, GameSir) — и смартфон становится консолью. Играйте в мобильные и ретро-игры через эмуляторы или используйте облачные сервисы вроде Xbox Cloud Gaming и Nvidia GeForce Now.

Напомним, что обновление iOS 26 принесло освеженный дизайн и более глубокую персонализацию, сделав систему более плавной, умной и удобной в повседневном пользовании. Apple продолжает совершенствовать взаимодействие между приложениями и настройками, однако даже несмотря на это гибкость Android в определенных сценариях остается заметно шире.

Также мы писали, что панель "Быстрые настройки" в Android часто недооценивают, хотя именно она является центром управления смартфоном, который можно полностью адаптировать под собственные нужды. Если уделить немного времени настройке, пользователь получает мгновенный доступ не только к Wi-Fi или Bluetooth, но и к функциям приложений и важных системных действий.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
