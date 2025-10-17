Даже после больших обновлений — 5 функций Android, которых до сих пор нет в iPhone

Смартфон Apple iPhone 17 Pro рядом с Google Pixel 10. Фото: кадр из видео/YouTube

Обновление iOS 26 выглядит свежо: оно умнее, плавнее и еще лучше подстраивает iPhone под пользователя. Но несмотря на полировку и удобство, Apple все еще не дотягивает до гибкости Android в ряде ежедневных сценариев.

О том, где iPhone отстает от Android, пишет SlashGear.

Реверсивная беспроводная зарядка

На смартфонах Android (Samsung PowerShare, Google Battery Share) можно подпитать другой телефон, наушники или часы, просто положив их на спинку устройства. Слухи приписывали подобное iPhone 17 Pro Max, но в релизе функции нет — и в iOS 26 тоже. Для пользователей, погруженных в экосистему Apple, это ощутимый пробел.

Расширяемая память (microSD)

Хотя случается все реже, часть Android-моделей до сих пор поддерживает microSD: вставил карту — и имеешь еще 128-256 ГБ под фото, 4K-видео или игры. На iPhone объем памяти фиксированный от покупки: остается iCloud, удаление файлов или более дорогая конфигурация.

Профессиональные режимы камеры

Флагманы Android предлагают "Pro/Manual" режимы с изменением ISO, выдержки, баланса белого, RAW и даже focus peaking — всё в стандартной камере. В iOS 26 родная "Камера" ориентирована на "наведи-снимай" и дает отличный результат, но ручного контроля мало. Для расширенных настроек нужны сторонние приложения вроде Halide или ProCam — и это не так интегрировано, как на Android.

Клонирование приложений (Dual Apps)

На Android можно дублировать мессенджеры и соцсети, чтобы одновременно пользоваться двумя учетными записями (Samsung Dual Messenger, OnePlus Parallel Apps, Xiaomi Dual Apps). В iOS 26 родной возможности держать две копии одного приложения нет — переключение аккаунтов или веб-версии остаются компромиссом.

Более открытый доступ к файлам

Android работает более "по-компьютерному": можно просматривать почти все папки, перетаскивать файлы между приложениями, подключать накопители через USB-C, назначать дефолтные программы для PDF или музыки. В iOS 26 приложение "Файлы" имеет знакомый вид, но его возможности ограничены iCloud и доступом к отдельным папкам, а внешние носители и интеграции с облачными сервисами зависят от установленных приложений и модели iPhone.

