Навіть після великих оновлень — 5 функцій Android, яких досі немає в iPhone

Оновлення iOS 26 має свіжий вигляд: воно розумніше, плавніше та ще краще підлаштовує iPhone під користувача. Та попри полірування й зручність, Apple все ще не дотягує до гнучкості Android у низці щоденних сценаріїв.

Про те, де iPhone відстає від Android, пише SlashGear.

Реверсивна бездротова зарядка

На смартфонах Android (Samsung PowerShare, Google Battery Share) можна підживити інший телефон, навушники чи годинник, просто поклавши їх на спинку пристрою. Чутки приписували подібне iPhone 17 Pro Max, але в релізі функції немає — і в iOS 26 теж. Для користувачів, занурених в екосистему Apple, це відчутний прогал.

Розширювана пам'ять (microSD)

Хоча трапляється дедалі рідше, частина Android-моделей досі підтримує microSD: вставив карту — і маєш ще 128-256 ГБ під фото, 4K-відео чи ігри. На iPhone обсяг пам'яті фіксований від покупки: залишається iCloud, видалення файлів або дорожча конфігурація.

Професійні режими камери

Флагмани Android пропонують "Pro/Manual" режими зі зміною ISO, витримки, балансу білого, RAW і навіть focus peaking — усе в стандартній камері. В iOS 26 рідна "Камера" орієнтована на "наведи-знімай" і дає чудовий результат, але ручного контролю мало. Для розширених налаштувань потрібні сторонні застосунки на кшталт Halide чи ProCam — і це не так інтегровано, як на Android.

Клонування застосунків (Dual Apps)

На Android можна дублювати месенджери та соцмережі, щоб одночасно користуватися двома обліковими записами (Samsung Dual Messenger, OnePlus Parallel Apps, Xiaomi Dual Apps). В iOS 26 рідної можливості тримати дві копії одного додатка немає — перемикання акаунтів або вебверсії лишаються компромісом.

Відкритіший доступ до файлів

Android працює більш "по-комп'ютерному": можна проглядати майже всі теки, перетягувати файли між застосунками, підключати накопичувачі через USB-C, призначати дефолтні програми для PDF чи музики. У iOS 26 додаток "Файли" має знайомий вигляд, але його можливості обмежені iCloud і доступом до окремих тек, а зовнішні носії та інтеграції з хмарними сервісами залежать від встановлених застосунків і моделі iPhone.

Нагадаємо, серед численних оновлень iPhone 17 Pro залишилася малопомітна, але технічно важлива деталь — парова камера охолодження. Ця система відведення тепла, яку Apple інтегрувала вперше, покликана стабілізувати температуру під час тривалих навантажень, зокрема у відеообробці, іграх та роботі зі штучним інтелектом.

Також ми писали, що операційна система Android за понад 15 років пройшла колосальну трансформацію. Стереотипи, які виникли ще за часів перших смартфонів, сьогодні втратили актуальність.