Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 5 головних функцій Android-смартфонів, яких досі немає в iPhone

5 головних функцій Android-смартфонів, яких досі немає в iPhone

Ua ru
Дата публікації: 17 жовтня 2025 12:32
Оновлено: 11:24
Навіть після великих оновлень — 5 функцій Android, яких досі немає в iPhone
Смартфон Apple iPhone 17 Pro поруч із Google Pixel 10. Фото: кадр з відео/YouTube

Оновлення iOS 26 має свіжий вигляд: воно розумніше, плавніше та ще краще підлаштовує iPhone під користувача. Та попри полірування й зручність, Apple все ще не дотягує до гнучкості Android у низці щоденних сценаріїв.

Про те, де iPhone відстає від Android, пише SlashGear.

Реклама
Читайте також:

Реверсивна бездротова зарядка

На смартфонах Android (Samsung PowerShare, Google Battery Share) можна підживити інший телефон, навушники чи годинник, просто поклавши їх на спинку пристрою. Чутки приписували подібне iPhone 17 Pro Max, але в релізі функції немає — і в iOS 26 теж. Для користувачів, занурених в екосистему Apple, це відчутний прогал.

Розширювана пам'ять (microSD)

Хоча трапляється дедалі рідше, частина Android-моделей досі підтримує microSD: вставив карту — і маєш ще 128-256 ГБ під фото, 4K-відео чи ігри. На iPhone обсяг пам'яті фіксований від покупки: залишається iCloud, видалення файлів або дорожча конфігурація.

Професійні режими камери

Флагмани Android пропонують "Pro/Manual" режими зі зміною ISO, витримки, балансу білого, RAW і навіть focus peaking — усе в стандартній камері. В iOS 26 рідна "Камера" орієнтована на "наведи-знімай" і дає чудовий результат, але ручного контролю мало. Для розширених налаштувань потрібні сторонні застосунки на кшталт Halide чи ProCam — і це не так інтегровано, як на Android.

Клонування застосунків (Dual Apps)

На Android можна дублювати месенджери та соцмережі, щоб одночасно користуватися двома обліковими записами (Samsung Dual Messenger, OnePlus Parallel Apps, Xiaomi Dual Apps). В iOS 26 рідної можливості тримати дві копії одного додатка немає — перемикання акаунтів або вебверсії лишаються компромісом.

Відкритіший доступ до файлів

Android працює більш "по-комп'ютерному": можна проглядати майже всі теки, перетягувати файли між застосунками, підключати накопичувачі через USB-C, призначати дефолтні програми для PDF чи музики. У iOS 26 додаток "Файли" має знайомий вигляд, але його можливості обмежені iCloud і доступом до окремих тек, а зовнішні носії та інтеграції з хмарними сервісами залежать від встановлених застосунків і моделі iPhone.

Нагадаємо, серед численних оновлень iPhone 17 Pro залишилася малопомітна, але технічно важлива деталь — парова камера охолодження. Ця система відведення тепла, яку Apple інтегрувала вперше, покликана стабілізувати температуру під час тривалих навантажень, зокрема у відеообробці, іграх та роботі зі штучним інтелектом.

Також ми писали, що операційна система Android за понад 15 років пройшла колосальну трансформацію. Стереотипи, які виникли ще за часів перших смартфонів, сьогодні втратили актуальність.

Android Apple iPhone технології смартфон функції
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації