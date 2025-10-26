Як дати друге життя старому смартфону — 6 способів, які справді працюють

Смартфон на Android на столі. Фото: Unsplash

Більшість із нас оновлює телефони раз на два-три роки, і старі моделі на Android часто припадають пилом у шухляді. Насправді ж у них достатньо "заліза", камер і датчиків, щоб виконувати корисні завдання вдома, у поїздках чи для розваг.

Про те, як можна використовувати старий Android-пристрій, пише MakeUseOf.

Датчик для розумного дому

Власники Samsung Galaxy можуть використати програму Upcycling у SmartThings: телефон працює як сенсор звуку чи освітлення, розпізнає плач дитини, гавкіт або розбите скло й запускає сценарії автоматизації. Також у налаштуваннях доступності Android його можна зробити автономним сенсором під конкретні потреби.

Якісна вебкамера

Камери навіть кількарічних смартфонів часто кращі за вбудовані вебки ноутбуків. Camo Studio, DroidCam або "Підключена камера" в Phone Link дозволяють під'єднати телефон до ПК; у Camo можна перемикати об'єктиви, а DroidCam зручно працює без дротів.

Камера безпеки

Замість купувати окремі камери, встановіть AlfredCamera: один телефон — камера, інший — монітор. Буде пряма трансляція, сповіщення про рух і збереження подій (у безплатній версії — до 8 годин).

GPS-трекер для авто

Базово достатньо "Знайти пристрій" в Android. Якщо потрібні історія переміщень і сповіщення про рух, підійдуть Life360 та інші трекери. Залиште телефон у машині з постійним живленням.

Перший смартфон для дитини

Налаштуйте батьківський контроль: PIN, "Знайти пристрій", обмеження завантажень у Google Play та управління часом через Google Family Link. Для відео використовуйте YouTube Kids — зазвичай підтримується навіть на старих моделях.

Портативна ігрова консоль

Під'єднайте геймпад (Razer Kishi, GameSir) — і смартфон стає консоллю. Грайте в мобільні та ретро-ігри через емулятори або використовуйте хмарні сервіси на кшталт Xbox Cloud Gaming і Nvidia GeForce Now.

