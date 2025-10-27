Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Android получит опцию, которая понравится любителям кастомизации

Android получит опцию, которая понравится любителям кастомизации

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 14:24
обновлено: 13:48
Android получит функцию "My calling card" — какую проблему она решит
Функция My Calling Card на смартфоне с Android. Фото: кадр из видео/YouTube

Карточки вызовов позволяют кастомизировать вид входящих звонков на собственном телефоне с Android, но до сих пор не было способа выбрать, как будет выглядеть ваша карточка на устройствах других людей. В бета-версии приложения Phone by Google появилось упоминание о новой опции My calling card, которая может решить эту проблему.

Об этом пишет Android Authority.

Реклама
Читайте также:

Что изменится в функции My calling card

Apple уже имеет Contact Posters, начиная с iOS 17, а на Android в этом году появились Calling Cards для персонализации того, что вы видите, когда вам звонят друзья или родные. Google постепенно добавляет настройки, в частности более гибкое управление шрифтами, но все это время оставался базовый недостаток: не было возможности определить, как именно ваша собственная карточка будет отображаться на чужих телефонах.

При анализе версии 197.0.821392025-publicbeta-pixel приложения Phone by Google был обнаружен новый пункт меню — My calling card. Его описание имеет тот же вид, который ждали пользователи: инструмент для выбора внешнего вида вашей карточки при отображении на других устройствах.

Функция My calling card в свежей бете Android
Функция My calling card в свежей бете Android. Фото: Android Authority

Сейчас нажатие кнопки Create ничего полезного не делает, однако логично предположить, что дальше будет открываться экран, подобный тому, на котором настраиваются Calling Cards для контактов.

Пока остаются вопросы относительно конфликтов приоритетов: что увидит абонент, если он уже создал для вас собственную карточку, а вы — свою через My calling card? Идеально было бы, чтобы пользователь имел выбор или чтобы Google позволила задать стандартное поведение по умолчанию.

Несмотря на неопределенность, появление My calling card выглядит важным шагом в правильном направлении. Это свидетельствует, что Google не игнорирует проблему и работает над тем, чтобы Calling Cards стали полноценным аналогом iOS-реализации. Ожидается, что в ближайшее время появится более функциональная демонстрация этой опции в действии.

Напомним, что рынок смартфонов остается одним из самых динамичных сегментов техники: модели, которые еще недавно были лидерами продаж, быстро уступают место новичкам. Аналитики Counterpoint Research определили самые популярные Android-устройства за второй квартал 2025 года.

Также мы писали, что обновление iOS 26 принесло заметно обновленный вид и более "умное" поведение системы. Оно стало более плавным, удобным и лучше адаптируется к привычкам пользователя, однако даже с этими улучшениями Apple пока не дотягивает до уровня гибкости Android, особенно в повседневных сценариях использования.

Google Android звонки функции обновления
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации