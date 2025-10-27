Android получит функцию "My calling card" — какую проблему она решит

Функция My Calling Card на смартфоне с Android. Фото: кадр из видео/YouTube

Карточки вызовов позволяют кастомизировать вид входящих звонков на собственном телефоне с Android, но до сих пор не было способа выбрать, как будет выглядеть ваша карточка на устройствах других людей. В бета-версии приложения Phone by Google появилось упоминание о новой опции My calling card, которая может решить эту проблему.

Что изменится в функции My calling card

Apple уже имеет Contact Posters, начиная с iOS 17, а на Android в этом году появились Calling Cards для персонализации того, что вы видите, когда вам звонят друзья или родные. Google постепенно добавляет настройки, в частности более гибкое управление шрифтами, но все это время оставался базовый недостаток: не было возможности определить, как именно ваша собственная карточка будет отображаться на чужих телефонах.

При анализе версии 197.0.821392025-publicbeta-pixel приложения Phone by Google был обнаружен новый пункт меню — My calling card. Его описание имеет тот же вид, который ждали пользователи: инструмент для выбора внешнего вида вашей карточки при отображении на других устройствах.

Сейчас нажатие кнопки Create ничего полезного не делает, однако логично предположить, что дальше будет открываться экран, подобный тому, на котором настраиваются Calling Cards для контактов.

Пока остаются вопросы относительно конфликтов приоритетов: что увидит абонент, если он уже создал для вас собственную карточку, а вы — свою через My calling card? Идеально было бы, чтобы пользователь имел выбор или чтобы Google позволила задать стандартное поведение по умолчанию.

Несмотря на неопределенность, появление My calling card выглядит важным шагом в правильном направлении. Это свидетельствует, что Google не игнорирует проблему и работает над тем, чтобы Calling Cards стали полноценным аналогом iOS-реализации. Ожидается, что в ближайшее время появится более функциональная демонстрация этой опции в действии.

