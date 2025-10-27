Android отримає функцію "My calling card" — яку проблему вона розв'яже

Функція My Calling Card на смартфоні з Android. Фото: кадр з відео/YouTube

Картки викликів дозволяють кастомізувати вигляд вхідних дзвінків на власному телефоні з Android, але досі не було способу обрати, який вигляд матиме ваша картка на пристроях інших людей. У бета-версії застосунку Phone by Google з'явилася згадка про нову опцію My calling card, що може розв'язати цю проблему.

Що зміниться у функції My calling card

Apple уже має Contact Posters, починаючи з iOS 17, а на Android цього року з'явилися Calling Cards для персоналізації того, що ви бачите, коли вам телефонують друзі чи рідні. Google поступово додає налаштування, зокрема більш гнучке керування шрифтами, але весь цей час лишався базовий недолік: не було можливості визначити, як саме ваша власна картка відображатиметься на чужих телефонах.

Під час аналізу версії 197.0.821392025-publicbeta-pixel застосунку Phone by Google було виявлено новий пункт меню — My calling card. Його опис має той самий вигляд, який чекали користувачі: інструмент для вибору зовнішнього вигляду вашої картки під час відображення на інших пристроях.

Функція My calling card у свіжій беті Android. Фото: Android Authority

Наразі натискання кнопки Create нічого корисного не робить, однак логічно припустити, що далі відкриватиметься екран, подібний до того, на якому налаштовуються Calling Cards для контактів.

Поки що лишаються питання щодо конфліктів пріоритетів: що побачить абонент, якщо він уже створив для вас власну картку, а ви — свою через My calling card? Ідеально було б, аби користувач мав вибір або щоб Google дозволила задати стандартну поведінку за замовчуванням.

Попри невизначеність, поява "My calling card" має вигляд важливого кроку у правильному напрямку. Це свідчить, що Google не ігнорує проблему й працює над тим, щоб Calling Cards стали повноцінним аналогом iOS-реалізації. Очікується, що найближчим часом з'явиться більш функціональна демонстрація цієї опції в дії.

