Україна
Головна Технології Старий Android-смартфон легко прискорити — що потрібно увімкнути

Старий Android-смартфон легко прискорити — що потрібно увімкнути

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 13:02
Як прискорити старий Android без купівлі нового — прості налаштування
В руках смартфон на Android. Фото: Unsplash

Смартфон на Android кількарічної давності не обов'язково міняти на флагман, якщо він став повільним. Моделі з довгою підтримкою від Google і Samsung можуть працювати жваво — достатньо трохи "підчистити" систему та підкрутити налаштування.

Про те, як це зробити, пише CNET.

Читайте також:

Як прискорити старий смартфон

Оптимізуйте витрату батареї

Вимкніть автояскравість/адаптивну яскравість і вручну опустіть повзунок нижче 50% — надто яскравий екран стрімко "їсть" заряд. У параметрах знайдіть розділ "Батарея" й увімкніть Adaptive Battery та оптимізацію батареї для застосунків.

Увімкніть темний режим

На Android 10 і новіших доступний системний Dark mode, який знижує навантаження на очі та заощаджує енергію на OLED-дисплеях. Його можна тримати постійно або ввімкнути за розкладом (наприклад, з 19:00 до 7:00). На Android 9 шукайте темну тему в налаштуваннях окремих застосунків.

Приберіть зайве з домашнього екрана

Щоб ярлики нових застосунків не засмічували головний екран, затисніть порожню ділянку, відкрийте "Налаштування головного екрана" й вимкніть опцію на кшталт "Додавати нові застосунки на головний екран". Ярлики можна додавати вручну з меню програм, коли це потрібно.

Налаштуйте "Не турбувати"

Перейдіть у "Налаштування" — "Звук/Сповіщення" — "Не турбувати" й задайте години тиші — нічні сповіщення не будитимуть, але лишатимуться в шторці. Додайте винятки для повторних дзвінків та обраних контактів.

Оновлюйте систему

Перевірте "Налаштування" — "Оновлення ПЗ/Системи". Свіжі версії часто виправляють баги, що гальмують роботу. Перед встановленням під'єднайтеся до Wi-Fi.

Нагадаємо, що функція карток викликів у смартфонах з Android дозволяє налаштовувати зовнішній вигляд вхідних дзвінків — від фото до стилю відображення контактів. У бета-версії застосунку Phone by Google виявлено нову опцію My calling card, яка, ймовірно, дозволить кастомізувати візитку для сторонніх користувачів.

Також ми писали, що старі Android-смартфони цілком здатні на друге життя. Хоча більшість власників відкладають їх після двох-трьох років користування, у цих пристроях досі достатньо потужності, камер і сенсорів, щоб перетворити їх на корисні гаджети.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
