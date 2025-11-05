Відео
Україна
Головна Технології Встановіть їх першими — 5 кращих застосунків для нового Android

Встановіть їх першими — 5 кращих застосунків для нового Android

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 14:24
Оновлено: 15:25
ТОП-5 безплатних застосунків для Android, які варто встановити одразу
Google Play на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Якщо ви думаєте про перехід на Android або щойно придбали новий смартфон, варто подбати про базовий набір застосунків, які стануть у пригоді. Відкритість системи й розгалужена екосистема застосунків дають максимум можливостей — особливо коли найкраще з потрібного можна отримати безплатно.

Про п'ять найкращих застосунків для Android для старту пише SlashGear.

Proton VPN

Безплатні VPN-сервіси часто заробляють на рекламі або продажі даних, тому довіряти їм ризиковано. Виняток — Proton VPN: безплатний рівень фінансується платними підписками, без реклами, з необмеженою швидкістю та трафіком, але з обмеженням доступних серверів і протоколів. Сервіс заявляє про відсутність логів і базується у юрисдикції з сильними законами про приватність, а відкритий вихідний код і регулярні сторонні аудити підсилюють довіру. Завантажити Proton VPN можна з Google Play.

Vivaldi Browser

Альтернатива Chrome з акцентом на персоналізацію й захист даних. На Android доступні подвійні стеки вкладок, нотатки, повноекранні скриншоти, "читати пізніше", автозаповнення паролів і передавання вкладок між мобільним і десктопом. Браузер має вбудоване блокування реклами, переклад сторінок і швидку панель, регулярно оновлюється та синхронізує історію й закладки між пристроями. Доступний у Google Play, Samsung Galaxy Store та як APK на сайті Vivaldi.

Blip

Коли пристрої на різних ОС, рідні AirDrop чи Quick Share не завжди рятують. Blip дозволяє миттєво передавати файли між пристроями, увійшовши в один обліковий запис: підтвердження на другому боці не потрібне, розмір файлів не обмежено, перервані передачі автоматично відновлюються, відстань не має значення — можна надсилати хоч на інший кінець світу. Доступний у Google Play.

Speedtest by Ookla

З новим телефоном знадобиться перевіряти швидкість Wi-Fi та мобільного інтернету. Додаток від творців speedtest.net показує завантаження/відвантаження, пінг, джитер і втрати пакетів, а також допомагає побачити "сліпі зони" покриття оператора. Speedtest доступний у Google Play.

Loop Habit Tracker

Більшість трекерів звичок перевантажені функціями й підписками. Loop — протилежність: повністю безплатний, без реклами, без збору даних і з локальним збереженням інформації (видаляється разом із додатком). Інтерфейс мінімалістичний: список звичок із відмітками/лічильниками, детальна аналітика прогресу з часом, нагадування та віджети. Проєкт доступний на F-Droid і GitHub як APK, а також у Google Play.

Нагадаємо, щороку на ринку з'являються десятки нових Android-смартфонів — від найпростіших до преміальних. Вибір серед цього різноманіття легко може перетворитися з приємного процесу на справжній стрес.

Також ми писали, що більшість користувачів оновлюють свої телефони раз на два-три роки, а старі моделі на Android часто залишаються без діла. Водночас у таких пристроях усе ще достатньо потужності, якісних камер і корисних функцій, щоб вони могли виконувати практичні завдання вдома, у поїздках або навіть на роботі.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
