Смартфон справді стане розумним — 3 застосунки, які варто встановити

Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон уміє більше, ніж телефонувати та показувати стрічки соцмереж. Декілька додаткових застосунків допоможуть розкрити його потенціал і зробити щоденне користування зручнішим та ефективнішим.

AccuBattery

Це своєрідний "лікар" для акумулятора. Після встановлення додаток відстежує цикли заряджання від моменту інсталяції та показує, як щоденні звички впливають на знос батареї. Поради в інтерфейсі допомагають продовжити термін служби акумулятора і зберегти стабільну продуктивність телефону на довше.

Simple Gallery

Програма для перегляду та керування фото й відео з простим, але функціональним інтерфейсом і підвищеною увагою до приватності. Відкритий код забезпечує прозорість роботи, а відсутність реклами та збору персональних даних робить її безпечною альтернативою стандартній галереї на Android.

Perplexity

Застосунок пропонує інший підхід до пошуку: замість десятків посилань користувач отримує стислий результат, сформований ШІ, з активними джерелами. Працює не лише з текстом — доступні голосові запити та пошук через камеру, зокрема для розпізнавання об'єктів чи перекладу написів. Для тих, хто втомився від звичайного Google, це справді зручне рішення.

