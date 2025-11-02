Відео
Дата публікації: 2 листопада 2025 06:32
Оновлено: 09:42
Смартфон справді стане розумним — 3 застосунки, які варто встановити
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон уміє більше, ніж телефонувати та показувати стрічки соцмереж. Декілька додаткових застосунків допоможуть розкрити його потенціал і зробити щоденне користування зручнішим та ефективнішим.

Про це пише ITsider.

Читайте також:

AccuBattery

Це своєрідний "лікар" для акумулятора. Після встановлення додаток відстежує цикли заряджання від моменту інсталяції та показує, як щоденні звички впливають на знос батареї. Поради в інтерфейсі допомагають продовжити термін служби акумулятора і зберегти стабільну продуктивність телефону на довше.

Simple Gallery

Програма для перегляду та керування фото й відео з простим, але функціональним інтерфейсом і підвищеною увагою до приватності. Відкритий код забезпечує прозорість роботи, а відсутність реклами та збору персональних даних робить її безпечною альтернативою стандартній галереї на Android.

Perplexity

Застосунок пропонує інший підхід до пошуку: замість десятків посилань користувач отримує стислий результат, сформований ШІ, з активними джерелами. Працює не лише з текстом — доступні голосові запити та пошук через камеру, зокрема для розпізнавання об'єктів чи перекладу написів. Для тих, хто втомився від звичайного Google, це справді зручне рішення.

Нагадаємо, що багато користувачів оновлюють смартфони кожні два-три роки, а старі пристрої на Android просто залишаються без діла у шухлядах. Водночас навіть такі моделі мають достатньо продуктивності, камер і сенсорів, щоб стати корисними помічниками вдома, у подорожах чи для розваг.

Також ми писали, що серія iPhone 17 від Apple вперше стартує з мінімальними 256 ГБ пам'яті навіть у базовій версії. Проте в продажу залишаються доступніші iPhone 16 та 16e зі 128 ГБ, тож користувачі дедалі частіше замислюються, чи вистачає цього обсягу у 2025 році.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
