Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии ТОП-3 приложения, которые нужно установить на каждый смартфон

ТОП-3 приложения, которые нужно установить на каждый смартфон

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 06:32
обновлено: 09:42
Смартфон действительно станет умным — 3 приложения, которые стоит установить
Смартфон в руках. Фото: Unsplash

Смартфон умеет больше, чем звонить и показывать ленты соцсетей. Несколько дополнительных приложений помогут раскрыть его потенциал и сделать ежедневное пользование более удобным и эффективным.

Об этом пишет ITsider.

Реклама
Читайте также:

AccuBattery

Это своеобразный "врач" для аккумулятора. После установки приложение отслеживает циклы зарядки с момента установки и показывает, как ежедневные привычки влияют на износ батареи. Советы в интерфейсе помогают продлить срок службы аккумулятора и сохранить стабильную производительность телефона на дольше.

Simple Gallery

Программа для просмотра и управления фото и видео с простым, но функциональным интерфейсом и повышенным вниманием к приватности. Открытый код обеспечивает прозрачность работы, а отсутствие рекламы и сбора персональных данных делает ее безопасной альтернативой стандартной галерее на Android.

Perplexity

Приложение предлагает другой подход к поиску: вместо десятков ссылок пользователь получает сжатый результат, сформированный ИИ, с активными источниками. Работает не только с текстом — доступны голосовые запросы и поиск через камеру, в частности для распознавания объектов или перевода надписей. Для тех, кто устал от обычного Google, это действительно удобное решение.

Напомним, что многие пользователи обновляют смартфоны каждые два-три года, а старые устройства на Android просто остаются без дела в ящиках. В то же время даже такие модели имеют достаточно производительности, камер и сенсоров, чтобы стать полезными помощниками дома, в путешествиях или для развлечений.

Также мы писали, что серия iPhone 17 от Apple впервые стартует с минимальными 256 ГБ памяти даже в базовой версии. Однако в продаже остаются доступные iPhone 16 и 16e со 128 ГБ, поэтому пользователи все чаще задумываются, хватает ли этого объема в 2025 году.

Android телефоны приложение смартфон аккумулятор функции
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации