Смартфон действительно станет умным — 3 приложения, которые стоит установить

Смартфон умеет больше, чем звонить и показывать ленты соцсетей. Несколько дополнительных приложений помогут раскрыть его потенциал и сделать ежедневное пользование более удобным и эффективным.

AccuBattery

Это своеобразный "врач" для аккумулятора. После установки приложение отслеживает циклы зарядки с момента установки и показывает, как ежедневные привычки влияют на износ батареи. Советы в интерфейсе помогают продлить срок службы аккумулятора и сохранить стабильную производительность телефона на дольше.

Simple Gallery

Программа для просмотра и управления фото и видео с простым, но функциональным интерфейсом и повышенным вниманием к приватности. Открытый код обеспечивает прозрачность работы, а отсутствие рекламы и сбора персональных данных делает ее безопасной альтернативой стандартной галерее на Android.

Perplexity

Приложение предлагает другой подход к поиску: вместо десятков ссылок пользователь получает сжатый результат, сформированный ИИ, с активными источниками. Работает не только с текстом — доступны голосовые запросы и поиск через камеру, в частности для распознавания объектов или перевода надписей. Для тех, кто устал от обычного Google, это действительно удобное решение.

