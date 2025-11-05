Видео
Дата публикации 5 ноября 2025 14:24
обновлено: 15:25
ТОП-5 бесплатных приложений для Android, которые стоит установить сразу
Google Play на экране смартфона. Фото: Unsplash

Если вы думаете о переходе на Android или только что приобрели новый смартфон, стоит позаботиться о базовом наборе приложений, которые пригодятся. Открытость системы и разветвленная экосистема приложений дают максимум возможностей — особенно когда лучшее из нужного можно получить бесплатно.

О пяти лучших приложениях для Android для старта пишет SlashGear.

Proton VPN

Бесплатные VPN-сервисы часто зарабатывают на рекламе или продаже данных, поэтому доверять им рискованно. Исключение — Proton VPN: бесплатный уровень финансируется платными подписками, без рекламы, с неограниченной скоростью и трафиком, но с ограничением доступных серверов и протоколов. Сервис заявляет об отсутствии логов и базируется в юрисдикции с сильными законами о приватности, а открытый исходный код и регулярные сторонние аудиты усиливают доверие. Скачать Proton VPN можно из Google Play.

Vivaldi Browser

Альтернатива Chrome с акцентом на персонализацию и защиту данных. На Android доступны двойные стеки вкладок, заметки, полноэкранные скриншоты, "читать позже", автозаполнение паролей и передача вкладок между мобильным и десктопом. Браузер имеет встроенную блокировку рекламы, перевод страниц и быструю панель, регулярно обновляется и синхронизирует историю и закладки между устройствами. Доступен в Google Play, Samsung Galaxy Store и как APK на сайте Vivaldi.

Blip

Когда устройства на разных ОС, родные AirDrop или Quick Share не всегда спасают. Blip позволяет мгновенно передавать файлы между устройствами, войдя в одну учетную запись: подтверждение на другой стороне не требуется, размер файлов не ограничен, прерванные передачи автоматически восстанавливаются, расстояние не имеет значения — можно отправлять хоть на другой конец света. Доступен в Google Play.

Speedtest by Ookla

С новым телефоном понадобится проверять скорость Wi-Fi и мобильного интернета. Приложение от создателей speedtest.net показывает загрузку/отгрузку, пинг, джитер и потери пакетов, а также помогает увидеть "слепые зоны" покрытия оператора. Speedtest доступно в Google Play.

Loop Habit Tracker

Большинство трекеров привычек перегружены функциями и подписками. Loop — противоположность: полностью бесплатный, без рекламы, без сбора данных и с локальным сохранением информации (удаляется вместе с приложением). Интерфейс минималистичный: список привычек с отметками/счетчиками, детальная аналитика прогресса со временем, напоминания и виджеты. Проект доступен на F-Droid и GitHub как APK, а также в Google Play.

Напомним, каждый год на рынке появляются десятки новых Android-смартфонов — от самых простых до премиальных. Выбор среди этого многообразия легко может превратиться из приятного процесса в настоящий стресс.

Также мы писали, что большинство пользователей обновляют свои телефоны раз в два-три года, а старые модели на Android часто остаются без дела. При этом в таких устройствах все еще достаточно мощности, качественных камер и полезных функций, чтобы они могли выполнять практические задачи дома, в поездках или даже на работе.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
