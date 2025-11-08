Перезавантажуйте смартфон раз на тиждень — як це захистить ваші дані

Чому потрібно перезавантажувати смартфон хоча б раз на тиждень
Смартфони стають мішенню для фішингу, шкідливих застосунків і шпигунського ПЗ, а одна успішна атака здатна викрасти дані чи скомпрометувати особу. Національне агентство безпеки США (NSA) радить простий крок, що ускладнює роботу зловмисникам.
Про це пише ZDNET.
Що саме радить NSA і чому це працює
Агентство наголошує, що перезавантаження смартфона щонайменше раз на тиждень здатне збити низку загроз, зокрема спроби встановлення шкідливого ПЗ через спірфішинг і навіть "zero-click" експлойти, які не потребують дій користувача. Це не універсальний захист і не гарантує повного блокування атаки, однак значно ускладнює викрадення інформації з пристрою.
Серед типових небезпек — зловмисні застосунки, фальшиві Wi-Fi-мережі, що перехоплюють або перенаправляють трафік, шпигунське ПЗ з доступом до аудіо й відео, віддалений збір даних із дзвінків і повідомлень, а також інфікування під час короткого фізичного доступу до телефону.
Окрім регулярного вимкнення/увімкнення, агентство радить:
- завжди ставити оновлення системи та застосунків;
- інсталювати програми лише з офіційних крамниць (App Store, Google Play);
- не відкривати підозрілі посилання й вкладення в листах чи месенджерах;
- уникати публічних Wi-Fi (або підключатися з додатковим захистом), вимикати Bluetooth, коли він не потрібен;
- встановити надійний код-пароль (щонайменше шість цифр) і увімкнути біометрію;
- користуватися оригінальними чи перевіреними зарядними аксесуарами та вимикати геолокацію, коли вона не потрібна.
За словами NSA, загрози для мобільних пристроїв стають поширенішими та складнішими, а чимало зручних функцій смартфонів жертвують безпекою.
Нагадаємо, коли мобільний сигнал слабшає, у рядку стану смартфона з'являється позначка "E", а інтернет починає працювати з затримками або зовсім зникає. Цей індикатор означає перехід на старий стандарт EDGE, який забезпечує мінімальну швидкість передавання даних.
Також ми писали, що сучасні рекомендації радять обмежувати заряд батареї в межах 20-80%, аби зменшити зношення акумулятора. Однак на практиці таке правило не завжди виправдане.
