Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології Чому можна і треба заряджати телефон до 100%

Чому можна і треба заряджати телефон до 100%

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 14:24
Оновлено: 11:56
Чому заряджати смартфон до 100% — не шкідливо, а корисно для батареї
Смартфон на бездротовій зарядці. Фото: Unsplash

Сучасні поради часто рекомендують тримати заряд між 20% і 80%, аби сповільнити зношення акумулятора. На практиці ж таке правило нерідко створює більше незручностей, тож повернення до повної зарядки виявляється логічним і зручним рішенням.

Про це пише iTechua.

Реклама
Читайте також:

Чому "правило 80%" не спрацювало

Ідея "золотої зони" здавалася переконливою: уникаючи 100% заряду, нібито можна продовжити ресурс батареї. Проте у щоденному користуванні 80% швидко виявилися замалими — активна навігація, стримінг і робота виснажували акумулятор до середини дня, а інколи й опускали його нижче 20%.

Це додавало клопоту: доводилося шукати розетку в найнезручніший момент, а телефон міг вимкнутися під час важливої поїздки чи дзвінка. Намір "ощадливо" ставитися до батареї обертався частішими підзарядками і зайвими турботами.

Повернення до 100% розв'язало ці проблеми. Повний заряд прибрав тривогу, що смартфон "помре" посеред дня, і зробив використання стабільнішим. Ба більше, потреба підживлювати акумулятор кілька разів на добу зникла — зазвичай достатньо одного нічного циклу, що зрештою може навіть зменшити кількість повних циклів у довгій перспективі.

Нагадаємо, що довговічність смартфона залежить не лише від його ціни чи бренду, а насамперед — від ваших щоденних звичок. Якщо дбайливо ставитися до пристрою, уникати перегріву, користуватися оригінальними аксесуарами й час від часу очищати систему, телефон може служити стабільно п'ять і більше років без відчутних збоїв у роботі.

Також ми писали, що акумулятор — найуразливіший компонент будь-якого смартфона, і з часом його місткість неминуче зменшується. Саме тому користувачі все частіше цікавляться, чи не шкодить часте заряджання та як правильно підключати пристрій до мережі, щоб уповільнити старіння батареї й зберегти її ефективність на довгі роки.

телефони гаджети смартфон поради заряджання акумулятор
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації