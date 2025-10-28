Чому заряджати смартфон до 100% — не шкідливо, а корисно для батареї

Смартфон на бездротовій зарядці. Фото: Unsplash

Сучасні поради часто рекомендують тримати заряд між 20% і 80%, аби сповільнити зношення акумулятора. На практиці ж таке правило нерідко створює більше незручностей, тож повернення до повної зарядки виявляється логічним і зручним рішенням.

Чому "правило 80%" не спрацювало

Ідея "золотої зони" здавалася переконливою: уникаючи 100% заряду, нібито можна продовжити ресурс батареї. Проте у щоденному користуванні 80% швидко виявилися замалими — активна навігація, стримінг і робота виснажували акумулятор до середини дня, а інколи й опускали його нижче 20%.

Це додавало клопоту: доводилося шукати розетку в найнезручніший момент, а телефон міг вимкнутися під час важливої поїздки чи дзвінка. Намір "ощадливо" ставитися до батареї обертався частішими підзарядками і зайвими турботами.

Повернення до 100% розв'язало ці проблеми. Повний заряд прибрав тривогу, що смартфон "помре" посеред дня, і зробив використання стабільнішим. Ба більше, потреба підживлювати акумулятор кілька разів на добу зникла — зазвичай достатньо одного нічного циклу, що зрештою може навіть зменшити кількість повних циклів у довгій перспективі.

Нагадаємо, що довговічність смартфона залежить не лише від його ціни чи бренду, а насамперед — від ваших щоденних звичок. Якщо дбайливо ставитися до пристрою, уникати перегріву, користуватися оригінальними аксесуарами й час від часу очищати систему, телефон може служити стабільно п'ять і більше років без відчутних збоїв у роботі.

Також ми писали, що акумулятор — найуразливіший компонент будь-якого смартфона, і з часом його місткість неминуче зменшується. Саме тому користувачі все частіше цікавляться, чи не шкодить часте заряджання та як правильно підключати пристрій до мережі, щоб уповільнити старіння батареї й зберегти її ефективність на довгі роки.