Почему можно и нужно заряжать телефон до 100%

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 14:24
обновлено: 11:56
Почему заряжать смартфон до 100% — не вредно, а полезно для батареи
Смартфон на беспроводной зарядке. Фото: Unsplash

Современные советы часто рекомендуют держать заряд между 20% и 80%, чтобы замедлить износ аккумулятора. На практике же такое правило нередко создает больше неудобств, поэтому возврат к полной зарядке оказывается логичным и удобным решением.

Об этом пишет iTechua.

Читайте также:

Почему "правило 80%" не сработало

Идея "золотой зоны" казалась убедительной: избегая 100% заряда, якобы можно продлить ресурс батареи. Однако в ежедневном пользовании 80% быстро оказались маловаты — активная навигация, стриминг и работа истощали аккумулятор к середине дня, а иногда и опускали его ниже 20%.

Это добавляло хлопот: приходилось искать розетку в самый неудобный момент, а телефон мог выключиться во время важной поездки или звонка. Намерение "бережливо" относиться к батарее оборачивалось более частыми подзарядками и лишними заботами.

Возвращение к 100% решило эти проблемы. Полный заряд убрал тревогу, что смартфон "умрет" посреди дня, и сделал использование более стабильным. Более того, потребность подпитывать аккумулятор несколько раз в сутки исчезла — обычно достаточно одного ночного цикла, что в конечном итоге может даже уменьшить количество полных циклов в долгосрочной перспективе.

Напомним, что долговечность смартфона зависит не только от его цены или бренда, а прежде всего — от ваших ежедневных привычек. Если бережно относиться к устройству, избегать перегрева, пользоваться оригинальными аксессуарами и время от времени очищать систему, телефон может служить стабильно пять и более лет без ощутимых сбоев в работе.

Также мы писали, что аккумулятор — самый уязвимый компонент любого смартфона, и со временем его емкость неизбежно уменьшается. Именно поэтому пользователи все чаще интересуются, не вредит ли частая зарядка и как правильно подключать устройство к сети, чтобы замедлить старение батареи и сохранить ее эффективность на долгие годы.

телефоны гаджеты смартфон советы зарядка аккумулятор
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
