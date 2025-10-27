Как правильно заряжать смартфон, чтобы не "убить" батарею — советы экспертов

Подключение смартфона к зарядке. Фото: Freepik

Смартфоны больше не зависят от "эффекта памяти", поэтому их можно подзаряжать при необходимости. В то же время крайние уровни заряда ускоряют износ аккумулятора, поэтому следует избегать как глубоких разрядок, так и длительного пребывания на 100%.

О том, как правильно следить за зарядом смартфона, пишет iTechua.

Почему важно держать заряд в "золотой середине"

Миф о том, что телефон следует как можно реже подключать к сети, тянется еще с эпохи никель-кадмиевых батарей. Современные же устройства используют литий-ионные элементы, которым "эффект памяти" не свойственен, поэтому подзарядка в удобный момент — нормальная практика.

Оптимальным для таких аккумуляторов считается диапазон примерно 20-80% (или 10-90%). Когда заряд падает ниже 20%, в электродах образуется больше неактивных соединений, что ускоряет деградацию. Пребывание выше 80% тоже вредит: чрезмерное напряжение постепенно разрушает структуру электролита и уменьшает полезную емкость.

Из-за этого нежелательно оставлять телефон на зарядке на всю ночь. Хотя производители ограничивают ток после ~80% и добавляют системы защиты, эти механизмы лишь частично снижают риски, но не устраняют их полностью.

Количество подключений к розетке само по себе не является ключевым фактором износа, однако ресурс имеет пределы. Средний смартфон выдерживает порядка 500-1000 полных циклов зарядки без заметной потери ёмкости; отдельные бренды заявляют 1500-2000 циклов, однако такие показатели обычно получены в лабораторных условиях и редко воспроизводятся в повседневном использовании.

Даже после превышения базового ресурса аккумулятор не "умирает" мгновенно — он постепенно теряет мощность и быстрее разряжается. Поэтому главное правило простое: заряжайте смартфон тогда, когда это нужно, но не доводите его до крайних значений и старайтесь поддерживать заряд в умеренном диапазоне.

Напомним, что аккумулятор — сердце любого смартфона, и именно от его состояния зависит, насколько комфортно пользоваться устройством ежедневно. Важно соблюдать несколько базовых правил, чтобы сохранить автономность и продлить срок службы телефона.

Также мы писали, что долговечность смартфона напрямую зависит от пользовательских привычек и правильного ухода. Если изначально заботиться об аккумуляторе, обновлении системы и чистоте памяти, устройство может работать стабильно не два, а пять лет и более, оставаясь быстрым и надежным.