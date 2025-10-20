Как заряжать смартфон правильно — правила, продлевающие жизнь батареи

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Смартфоны давно стали центром нашей повседневной жизни, поэтому состояние аккумулятора непосредственно влияет на комфорт пользования. Чтобы замедлить износ батареи и избежать быстрой разрядки, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Каких правил зарядки нужно придерживаться

Сегодня большинство телефонов используют литий-ионные аккумуляторы с ориентировочным ресурсом около 1 000 циклов зарядки-разрядки. Продлить срок службы батареи помогает привычка подпитывать смартфон небольшими порциями, не доводя его до нуля. Лучше подзаряжать по 10-20% в течение дня — это снижает стресс для элемента питания.

Оптимально держать уровень заряда в диапазоне 20-80%. Постоянное доведение до 100% ускоряет деградацию, ведь сопровождается нежелательными химическими процессами внутри аккумулятора. Так же не стоит оставлять телефон на зарядке надолго после достижения 100%: хотя автоматика и отсекает ток, устройство немного разряжается и снова дозаряжается, образуя повторяющиеся микроциклы, что тоже добавляет износ.

Соблюдая эти простые правила, можно заметно продлить ресурс батареи и сделать ежедневное пользование смартфоном более стабильным и приятным. Забота об аккумуляторе — это одновременно забота о собственном удобстве.

Напомним, во время зарядки легкий нагрев блока питания — это нормальное явление, ведь энергия, передаваемая от розетки к смартфону, частично превращается в тепло. В то же время перегрев может свидетельствовать о неисправности или использовании некачественных аксессуаров.

Также мы писали, что привычка заряжать телефон на ночь не всегда является лучшим решением для батареи. Хотя современные смартфоны имеют интеллектуальные системы управления зарядом, длительное пребывание устройства под напряжением может со временем ускорить химическое старение аккумулятора.