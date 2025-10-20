Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь батареи

Как правильно заряжать смартфон, чтобы продлить жизнь батареи

Ua ru
Дата публикации 20 октября 2025 16:32
обновлено: 16:02
Как заряжать смартфон правильно — правила, продлевающие жизнь батареи
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Смартфоны давно стали центром нашей повседневной жизни, поэтому состояние аккумулятора непосредственно влияет на комфорт пользования. Чтобы замедлить износ батареи и избежать быстрой разрядки, стоит придерживаться нескольких простых правил.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как правильно заряжать смартфон.

Реклама
Читайте также:

Каких правил зарядки нужно придерживаться

Сегодня большинство телефонов используют литий-ионные аккумуляторы с ориентировочным ресурсом около 1 000 циклов зарядки-разрядки. Продлить срок службы батареи помогает привычка подпитывать смартфон небольшими порциями, не доводя его до нуля. Лучше подзаряжать по 10-20% в течение дня — это снижает стресс для элемента питания.

Оптимально держать уровень заряда в диапазоне 20-80%. Постоянное доведение до 100% ускоряет деградацию, ведь сопровождается нежелательными химическими процессами внутри аккумулятора. Так же не стоит оставлять телефон на зарядке надолго после достижения 100%: хотя автоматика и отсекает ток, устройство немного разряжается и снова дозаряжается, образуя повторяющиеся микроциклы, что тоже добавляет износ.

Соблюдая эти простые правила, можно заметно продлить ресурс батареи и сделать ежедневное пользование смартфоном более стабильным и приятным. Забота об аккумуляторе — это одновременно забота о собственном удобстве.

Напомним, во время зарядки легкий нагрев блока питания — это нормальное явление, ведь энергия, передаваемая от розетки к смартфону, частично превращается в тепло. В то же время перегрев может свидетельствовать о неисправности или использовании некачественных аксессуаров.

Также мы писали, что привычка заряжать телефон на ночь не всегда является лучшим решением для батареи. Хотя современные смартфоны имеют интеллектуальные системы управления зарядом, длительное пребывание устройства под напряжением может со временем ускорить химическое старение аккумулятора.

правила телефоны смартфон зарядка аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации