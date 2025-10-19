Зарядное устройство нагревается — когда тепло может стать угрозой

Зарядное устройство для смартфона. Фото: Unsplash

Когда блок питания теплеет во время зарядки, это не всегда опасно. Важно вовремя отличить нормальное тепло от перегрева, который угрожает безопасности и целостности гаджета.

Когда тепло становится угрозой

Легкий нагрев зарядного устройства — привычное следствие потерь энергии при передаче тока. Интенсивность возрастает с технологиями быстрой зарядки: чем выше ток, тем активнее греются и смартфон, и "кирпичик" питания. Если используете сертифицированный блок питания с исправной розеткой или повербанком, умеренное тепло — норма. В то же время не стоит оставлять телефон подключенным надолго после достижения 100%, чтобы лишняя энергия не превращалась в чрезмерный жар.

Тревогу должна вызвать ситуация, когда адаптер становится настолько горячим, что его трудно держать в руке. В таком случае следует немедленно обесточить устройство, отсоединить кабель и проверить, нет ли запаха горелого пластика или дыма. Сильный перегрев может свидетельствовать о внутреннем повреждении блока, проблеме в электросети или неисправности самого смартфона. Промедление способно привести к плавлению компонентов или даже возгоранию с токсичными испарениями.

Почему зарядное устройство перегревается

Перегрев часто вызывают сами адаптеры, особенно дешевые безымянные модели без надлежащих защитных схем и корректного управления током — они быстрее изнашиваются и могут "не договариваться" со смартфоном о безопасных параметрах. Дополнительный риск создают поврежденные или некачественные кабели: из-за повышенного сопротивления блок пытается компенсировать потери, увеличивая нагрузку и температуру.

Высокие внешние температуры — прямые солнечные лучи или плохая вентиляция — ускоряют тепловой разгон, когда смартфон и адаптер взаимно нагревают друг друга до критических значений.

Что нужно делать

Как только заметили перегрев, прекратите пользование зарядным устройством и выясните причину. Осмотрите кабель на повреждения, убедитесь в исправности розетки и отдавайте предпочтение сертифицированным аксессуарам от известных производителей. Это поможет снизить риски и поддерживать безопасный режим зарядки.

