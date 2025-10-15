Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки

Можно ли пользоваться смартфоном во время зарядки

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 16:32
Можно ли использовать смартфон во время зарядки — вся правда и мифы
Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные смартфоны можно безопасно использовать, пока они подключены к сети — это не "убивает" батарею само по себе. Проблемы возникают тогда, когда устройство перегревается или работает под чрезмерной нагрузкой во время зарядки.

Об этом пишет NV.

Реклама
Читайте также:

Как избежать перегрева и излишней нагрузки во время зарядки

Тема зарядки кажется простой, но вокруг нее годами живут мифы со времен никель-кадмиевых батарей. В современных гаджетах работают интеллектуальные контроллеры питания, поэтому читать, просматривать соцсети или говорить во время зарядки — нормально. Нежелательно только параллельно запускать "тяжелые" задачи вроде 3D-игр или стриминга 4K-видео: это заставляет аккумулятор и заряжаться, и разряжаться одновременно, создавая лишнее тепло.

Самый большой враг литий-ионных аккумуляторов — высокая температура. Не заряжайте смартфон под прямым солнцем, на горячем ноутбуке или возле радиатора; выбирайте прохладное место с доступом воздуха. Оптимальный для долговечности диапазон заряда — примерно 40-80%: короткие подзарядки лучше регулярных полных циклов, а глубокие разряды до нуля следует избегать.

Быстрая зарядка удобна, но на старте подает более высокую мощность и сильнее греет устройство. Если не спешите, иногда полезно заряжать менее мощным адаптером. Беспроводная зарядка тоже добавляет тепла из-за индукционных потерь — лучше снимать толстый чехол и точно центрировать телефон на панели.

Программные средства помогают беречь ресурс батареи. "Оптимизированная зарядка" задерживает добор последних процентов до момента, когда вы обычно просыпаетесь, чтобы аккумулятор не простаивал долго на 100%. Стоит также контролировать фоновую активность "прожорливых" приложений, провоцирующих нагрев.

Сюжеты о "взрывах во время зарядки" — скорее исключение. Сертифицированные аккумуляторы имеют защиту от перегрева и короткого замыкания. Реальный риск появляется с некачественными или поддельными адаптерами и кабелями, поэтому используйте оригинальные или проверенные аксессуары.

Даже при правильном уходе батарея изнашивается. Поводы для сервиса — быстрая разрядка, беспричинный сильный нагрев или отключение при наличии заметного процента заряда.

Напомним, эксперимент с соблюдением "правила 20-80" на iPhone 16 Pro Max в течение года не показал существенного прироста ресурса батареи. Даже при регулярном ограничении зарядки до 80% показатели деградации оказались почти идентичными обычному сценарию использования.

Также мы писали, что привычный повербанк, который спасает в поездках и во время отключений света, может потерять эффективность гораздо быстрее из-за типичных ошибок. Перегрев, постоянная зарядка "до ста" или разряд "в ноль" постепенно уменьшают его емкость и сокращают срок службы.

телефоны смартфон зарядка аккумулятор зарядное устройство перегрев
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации