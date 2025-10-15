Можно ли использовать смартфон во время зарядки — вся правда и мифы

Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Современные смартфоны можно безопасно использовать, пока они подключены к сети — это не "убивает" батарею само по себе. Проблемы возникают тогда, когда устройство перегревается или работает под чрезмерной нагрузкой во время зарядки.

Как избежать перегрева и излишней нагрузки во время зарядки

Тема зарядки кажется простой, но вокруг нее годами живут мифы со времен никель-кадмиевых батарей. В современных гаджетах работают интеллектуальные контроллеры питания, поэтому читать, просматривать соцсети или говорить во время зарядки — нормально. Нежелательно только параллельно запускать "тяжелые" задачи вроде 3D-игр или стриминга 4K-видео: это заставляет аккумулятор и заряжаться, и разряжаться одновременно, создавая лишнее тепло.

Самый большой враг литий-ионных аккумуляторов — высокая температура. Не заряжайте смартфон под прямым солнцем, на горячем ноутбуке или возле радиатора; выбирайте прохладное место с доступом воздуха. Оптимальный для долговечности диапазон заряда — примерно 40-80%: короткие подзарядки лучше регулярных полных циклов, а глубокие разряды до нуля следует избегать.

Быстрая зарядка удобна, но на старте подает более высокую мощность и сильнее греет устройство. Если не спешите, иногда полезно заряжать менее мощным адаптером. Беспроводная зарядка тоже добавляет тепла из-за индукционных потерь — лучше снимать толстый чехол и точно центрировать телефон на панели.

Программные средства помогают беречь ресурс батареи. "Оптимизированная зарядка" задерживает добор последних процентов до момента, когда вы обычно просыпаетесь, чтобы аккумулятор не простаивал долго на 100%. Стоит также контролировать фоновую активность "прожорливых" приложений, провоцирующих нагрев.

Сюжеты о "взрывах во время зарядки" — скорее исключение. Сертифицированные аккумуляторы имеют защиту от перегрева и короткого замыкания. Реальный риск появляется с некачественными или поддельными адаптерами и кабелями, поэтому используйте оригинальные или проверенные аксессуары.

Даже при правильном уходе батарея изнашивается. Поводы для сервиса — быстрая разрядка, беспричинный сильный нагрев или отключение при наличии заметного процента заряда.

Напомним, эксперимент с соблюдением "правила 20-80" на iPhone 16 Pro Max в течение года не показал существенного прироста ресурса батареи. Даже при регулярном ограничении зарядки до 80% показатели деградации оказались почти идентичными обычному сценарию использования.

Также мы писали, что привычный повербанк, который спасает в поездках и во время отключений света, может потерять эффективность гораздо быстрее из-за типичных ошибок. Перегрев, постоянная зарядка "до ста" или разряд "в ноль" постепенно уменьшают его емкость и сокращают срок службы.