Эксперимент с зарядкой iPhone 16 Pro Max до 80% — результат за год удивил

Соблюдение "правила 20-80" в течение года не дало ожидаемого эффекта для батареи iPhone 16 Pro Max. Несмотря на дисциплинированное ограничение зарядки, результат оказался почти таким же, как у обычного сценария использования.

Какие результаты эксперимента

Пользовательница поставила цель целый год держать заряд в пределах 20-80% и никогда не доводить аккумулятор до сотни. Заряжала как беспроводно, так и через USB-C, признавая, что странно видеть, как смартфон не доходит до 100%, но хотела проверить, действительно ли это полезно для ресурса батареи.

После 12 месяцев и 299 циклов зарядки ее iPhone 16 Pro Max показал 94% первоначальной емкости. Для сравнения, у коллеги, который не использовал никаких ограничений, результат оказался даже лучше — 96% после 308 циклов.

"Я ожидала идеального состояния, но разницы почти нет", — подытожила она.

Отдельно пользовательница отметила, что лимит 80% иногда мешает в повседневной жизни: приходится продумывать дополнительные подзарядки, особенно во время активной съемки или путешествий. По ее опыту, для рядового владельца смартфона этот режим не дает заметной выгоды за год; вероятно, преимущества могут проявиться только на более длинной дистанции, но за 12 месяцев режим себя не оправдал.

В конце она напомнила, что на iPhone 14 и более новых можно выставить предел зарядки от 80% до 100% в меню "Настройки" — "Батарея" — "Зарядка". Подобные опции также доступны на многих Android-смартфонах.

Напомним, большинство пользователей привыкли оставлять смартфон на зарядке на ночь, чтобы утром иметь полный заряд батареи. Однако этот привычный ритуал не всегда безопасен для аккумулятора.

Также мы писали, что эксперимент с ограничением заряда до 80% продемонстрировал, что теоретическая польза для долговечности батареи не всегда заметна в реальной жизни. Зато пользователь ежедневно жертвует частью автономности, а разница в темпах износа часто оказывается минимальной.