Україна
Рік із зарядом 80% на iPhone 16 Pro Max — чи дало це ефект

Рік із зарядом 80% на iPhone 16 Pro Max — чи дало це ефект

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 10:34
Експеримент із зарядкою iPhone 16 Pro Max до 80% — результат за рік здивував
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Дотримання "правила 20-80" протягом року не дало очікуваного ефекту для батареї iPhone 16 Pro Max. Попри дисципліноване обмеження заряджання, результат виявився майже таким самим, як у звичайного сценарію використання.

Про це пише УНІАН.

Які результати експерименту

Користувачка поставила за мету цілий рік тримати заряд у межах 20-80% і ніколи не доводити акумулятор до сотні. Заряджала як бездротово, так і через USB-C, визнаючи, що дивно бачити, як смартфон не доходить до 100%, але хотіла перевірити, чи справді це корисно для ресурсу батареї.

Після 12 місяців та 299 циклів заряджання її iPhone 16 Pro Max показав 94% початкової місткості. Для порівняння, у колеги, який не використовував жодних обмежень, результат виявився навіть кращим — 96% після 308 циклів.

"Я очікувала ідеального стану, але різниці майже немає", — підсумувала вона.

Окремо користувачка зазначила, що ліміт 80% інколи заважає у повсякденні: доводиться продумувати додаткові підзарядки, особливо під час активного знімання чи подорожей. З її досвіду, для пересічного власника смартфона цей режим не дає помітної вигоди за рік; ймовірно, переваги можуть проявитися лише на довшій дистанції, але за 12 місяців режим себе не виправдав.

Наприкінці вона нагадала, що на iPhone 14 і новіших можна виставити межу заряджання від 80% до 100% у меню "Налаштування" — "Батарея" — "Зарядка". Подібні опції також доступні на багатьох Android-смартфонах.

Нагадаємо, більшість користувачів звикли залишати смартфон на зарядці на ніч, щоб вранці мати повний заряд батареї. Однак цей звичний ритуал не завжди безпечний для акумулятора.

Також ми писали, що експеримент з обмеженням заряду до 80% продемонстрував, що теоретична користь для довговічності батареї не завжди помітна в реальному житті. Натомість користувач щодня жертвує частиною автономності, а різниця у темпах зношення часто виявляється мінімальною.

Автор:
Володимир Мололкін
Автор:
Володимир Мололкін
