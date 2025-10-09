Чи можна залишати телефон заряджатися вночі — відповідь експертів

Експерти пояснили, чи можна залишати смартфон на зарядці на ніч
Більшість із нас під'єднує смартфон до зарядки перед сном, аби зустріти ранок зі 100% батареї. Чи це добра ідея? Відповідь залежить від того, як довго ви плануєте користуватися пристроєм і в яких умовах він працює.
Про це пише The New York Times.
Чи можна залишати смартфон заряджатися на всю ніч
Багато людей не розраховують тримати смартфон довше двох років. Експерти зазначають, що у більшості таких користувачів помітного зносу акумулятора до моменту оновлення не буде. Якщо це про вас — заряджайте щоночі й упродовж дня без особливих обмежень.
Проблема не в нібито "надлишковому заряді". Як пояснює Едо Кампос, представник Anker, сучасні смартфони "розумні": вони припиняють приймати струм, коли акумулятор повністю заповнений. І Android, і iPhone мають мікросхеми, що захищають від надмірного струму. За умови використання офіційних або надійних сумісних зарядних пристроїв потенційна шкода від нічної зарядки має бути мінімальною.
Сам процес зарядки — стрес для літієвих акумуляторів. Телефони використовують технології, які дозволяють приймати більше струму швидше, підлаштовуючись під можливості зарядника. Імпульсна подача енергії пришвидшує рух іонів літію та скорочує час до 100%, але водночас прискорює корозію елементів.
Якщо для вас критично зберегти акумулятор довше "типового" строку, експерти радять заряджати телефон повільніше — наприклад, менш потужним адаптером. Також уникайте перегріву, адже висока температура ще більше збуджує іони літію й пришвидшує деградацію. На сайті Apple вказано, що понад 35 °C може назавжди зменшити місткість батареї.
Нагадаємо, нещодавні тести режиму обмеження зарядки до 80% показали, що його ефективність не така значна, як очікували користувачі. Ідея полягає в тому, щоб зменшити напругу на літій-іонну батарею, подовживши її ресурс. Проте на практиці різниця у зношенні між телефонами, що заряджаються до 100% і до 80%, виявилася мінімальною.
Також ми писали, що сучасні смартфони заряджаються значно швидше, ніж кілька років тому, проте разом із комфортом з'являються й нові питання щодо довговічності батареї. Швидкі режими зарядки часто працюють із підвищеною температурою, що з часом впливає на хімічну стабільність елементів акумулятора.
