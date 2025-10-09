Відео
Головна Технології Експерти пояснили, чи можна залишати смартфон на зарядці на ніч

Експерти пояснили, чи можна залишати смартфон на зарядці на ніч

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 11:41
Чи можна залишати телефон заряджатися вночі — відповідь експертів
Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Більшість із нас під'єднує смартфон до зарядки перед сном, аби зустріти ранок зі 100% батареї. Чи це добра ідея? Відповідь залежить від того, як довго ви плануєте користуватися пристроєм і в яких умовах він працює.

Про це пише The New York Times.

Багато людей не розраховують тримати смартфон довше двох років. Експерти зазначають, що у більшості таких користувачів помітного зносу акумулятора до моменту оновлення не буде. Якщо це про вас — заряджайте щоночі й упродовж дня без особливих обмежень.

Проблема не в нібито "надлишковому заряді". Як пояснює Едо Кампос, представник Anker, сучасні смартфони "розумні": вони припиняють приймати струм, коли акумулятор повністю заповнений. І Android, і iPhone мають мікросхеми, що захищають від надмірного струму. За умови використання офіційних або надійних сумісних зарядних пристроїв потенційна шкода від нічної зарядки має бути мінімальною.

Сам процес зарядки — стрес для літієвих акумуляторів. Телефони використовують технології, які дозволяють приймати більше струму швидше, підлаштовуючись під можливості зарядника. Імпульсна подача енергії пришвидшує рух іонів літію та скорочує час до 100%, але водночас прискорює корозію елементів.

Якщо для вас критично зберегти акумулятор довше "типового" строку, експерти радять заряджати телефон повільніше — наприклад, менш потужним адаптером. Також уникайте перегріву, адже висока температура ще більше збуджує іони літію й пришвидшує деградацію. На сайті Apple вказано, що понад 35 °C може назавжди зменшити місткість батареї.

Нагадаємо, нещодавні тести режиму обмеження зарядки до 80% показали, що його ефективність не така значна, як очікували користувачі. Ідея полягає в тому, щоб зменшити напругу на літій-іонну батарею, подовживши її ресурс. Проте на практиці різниця у зношенні між телефонами, що заряджаються до 100% і до 80%, виявилася мінімальною.

Також ми писали, що сучасні смартфони заряджаються значно швидше, ніж кілька років тому, проте разом із комфортом з'являються й нові питання щодо довговічності батареї. Швидкі режими зарядки часто працюють із підвищеною температурою, що з часом впливає на хімічну стабільність елементів акумулятора.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
