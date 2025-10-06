Відео
Головна Технології Проста дія, що подовжить роботу смартфона на кілька годин

Проста дія, що подовжить роботу смартфона на кілька годин

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:24
Швидко сідає батарея смартфона — вимкніть цю функцію, щоб зекономити до 40%
В руках розряджений смартфон. Фото: Pexels

Смартфон може розряджатися за лічені години, навіть коли ви ним майже не користуєтеся. Часто причина — не зношений акумулятор, а системна функція, яку можна вимкнути в один дотик.

Про це пише ТСН.

Як геолокація без потреби "з'їдає" батарею

Майже кожен стикався з тим, що заряд тане на очах за звичного використання. У багатьох випадках провиною є "геолокація": вона постійно стежить за місцеперебуванням і працює у фоновому режимі, навантажуючи процесор. Доступ до локації мають численні застосунки — погода, соцмережі, камера, магазини — тож смартфон витрачає енергію безперервно. Вимкнення цієї опції здатне дати кілька додаткових годин роботи й допомогти зберегти до 40% заряду.

Як вимкнути або обмежити геолокацію

На Android:

  • відкрийте "Налаштування" — "Безпека та місцеперебування" або "Локація";
  • вимкніть перемикач "Визначення місцеперебування";
  • або залиште доступ до геолокації лише для потрібних застосунків.

На iPhone:

  • перейдіть у "Налаштування" — "Конфіденційність" — "Служби геолокації";
  • вимкніть геолокацію загалом або залиште її лише для важливих програм (наприклад, навігатора).

Якщо не хочете відключати GPS повністю, тримайте його вимкненим постійно й активуйте лише під час подорожей або коли користуєтеся мапами. Це зменшить фонові запити та помітно продовжить автономність.

Нагадаємо, навіть коли смартфон здається неактивним, він може непомітно втрачати заряд. Однією з найпоширеніших причин є вібрація — кожне коротке "дзижчання" під час сповіщення вимагає від вібромотора значно більше енергії, ніж звичайний звуковий сигнал.

Також ми писали, що швидкі зарядки стали стандартом для сучасних смартфонів, однак саме вони викликають найбільше суперечок серед користувачів. Підвищений струм і тепло, що утворюється під час прискореного заряджання, можуть пришвидшити деградацію акумулятора, якщо нехтувати базовими правилами.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
