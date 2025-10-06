Быстро садится батарея смартфона — отключите эту функцию, чтобы сэкономить до 40%

В руках разряженный смартфон. Фото: Pexels

Смартфон может разряжаться за считанные часы, даже когда вы им почти не пользуетесь. Часто причина — не изношенный аккумулятор, а системная функция, которую можно выключить в одно касание.

Об этом пишет ТСН.

Как геолокация без надобности "съедает" батарею

Почти каждый сталкивался с тем, что заряд тает на глазах при привычном использовании. Во многих случаях виной является "геолокация": она постоянно следит за местонахождением и работает в фоновом режиме, нагружая процессор. Доступ к локации имеют многочисленные приложения — погода, соцсети, камера, магазины — поэтому смартфон тратит энергию непрерывно. Отключение этой опции способно дать несколько дополнительных часов работы и помочь сохранить до 40% заряда.

Как отключить или ограничить геолокацию

На Android:

откройте "Настройки" — "Безопасность и местонахождение" или "Локация";

отключите переключатель "Определение местоположения";

или оставьте доступ к геолокации только для нужных приложений.

На iPhone:

перейдите в "Настройки" — "Конфиденциальность" — "Службы геолокации";

отключите геолокацию в целом или оставьте ее только для важных программ (например, навигатора).

Если не хотите отключать GPS полностью, держите его выключенным постоянно и активируйте только во время путешествий или когда пользуетесь картами. Это уменьшит фоновые запросы и заметно продлит автономность.

Напомним, даже когда смартфон кажется неактивным, он может незаметно терять заряд. Одной из самых распространенных причин является вибрация — каждое короткое "жужжание" во время оповещения требует от вибромотора значительно больше энергии, чем обычный звуковой сигнал.

Также мы писали, что быстрые зарядки стали стандартом для современных смартфонов, однако именно они вызывают больше всего споров среди пользователей. Повышенный ток и тепло, образующееся во время ускоренной зарядки, могут ускорить деградацию аккумулятора, если пренебрегать базовыми правилами.