Можно ли оставлять телефон заряжаться ночью — ответ экспертов

Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Большинство из нас подключает смартфон к зарядке перед сном, чтобы встретить утро со 100% батареи. Хорошая ли это идея? Ответ зависит от того, как долго вы планируете пользоваться устройством, и в каких условиях оно работает.

Об этом пишет The New York Times.

Реклама

Читайте также:

Можно ли оставлять смартфон заряжаться на всю ночь

Многие люди не рассчитывают держать смартфон дольше двух лет. Эксперты отмечают, что у большинства таких пользователей заметного износа аккумулятора к моменту обновления не будет. Если это про вас — заряжайте каждую ночь и в течение дня без особых ограничений.

Проблема не в якобы "избыточном заряде". Как объясняет Эдо Кампос, представитель Anker, современные смартфоны "умные": они прекращают принимать ток, когда аккумулятор полностью заполнен. И Android, и iPhone имеют микросхемы, защищающие от чрезмерного тока. При условии использования официальных или надежных совместимых зарядных устройств потенциальный вред от ночной зарядки должен быть минимальным.

Сам процесс зарядки — стресс для литиевых аккумуляторов. Телефоны используют технологии, которые позволяют принимать больше тока быстрее, подстраиваясь под возможности зарядника. Импульсная подача энергии ускоряет движение ионов лития и сокращает время до 100%, но в то же время ускоряет коррозию элементов.

Если для вас критично сохранить аккумулятор дольше "типичного" срока, эксперты советуют заряжать телефон медленнее — например, менее мощным адаптером. Также избегайте перегрева, ведь высокая температура еще больше возбуждает ионы лития и ускоряет деградацию. На сайте Apple указано, что более 35 °C может навсегда уменьшить емкость батареи.

Напомним, недавние тесты режима ограничения зарядки до 80% показали, что его эффективность не так значительна, как ожидали пользователи. Идея заключается в том, чтобы уменьшить напряжение на литий-ионную батарею, продлив ее ресурс. Однако на практике разница в износе между телефонами, заряжающимися до 100% и до 80%, оказалась минимальной.

Также мы писали, что современные смартфоны заряжаются значительно быстрее, чем несколько лет назад, однако вместе с комфортом появляются и новые вопросы относительно долговечности батареи. Быстрые режимы зарядки часто работают с повышенной температурой, что со временем влияет на химическую стабильность элементов аккумулятора.