Эксперты объяснили, можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 11:41
Можно ли оставлять телефон заряжаться ночью — ответ экспертов
Смартфон на зарядке. Фото: Unsplash

Большинство из нас подключает смартфон к зарядке перед сном, чтобы встретить утро со 100% батареи. Хорошая ли это идея? Ответ зависит от того, как долго вы планируете пользоваться устройством, и в каких условиях оно работает.

Об этом пишет The New York Times.

Можно ли оставлять смартфон заряжаться на всю ночь

Многие люди не рассчитывают держать смартфон дольше двух лет. Эксперты отмечают, что у большинства таких пользователей заметного износа аккумулятора к моменту обновления не будет. Если это про вас — заряжайте каждую ночь и в течение дня без особых ограничений.

Проблема не в якобы "избыточном заряде". Как объясняет Эдо Кампос, представитель Anker, современные смартфоны "умные": они прекращают принимать ток, когда аккумулятор полностью заполнен. И Android, и iPhone имеют микросхемы, защищающие от чрезмерного тока. При условии использования официальных или надежных совместимых зарядных устройств потенциальный вред от ночной зарядки должен быть минимальным.

Сам процесс зарядки — стресс для литиевых аккумуляторов. Телефоны используют технологии, которые позволяют принимать больше тока быстрее, подстраиваясь под возможности зарядника. Импульсная подача энергии ускоряет движение ионов лития и сокращает время до 100%, но в то же время ускоряет коррозию элементов.

Если для вас критично сохранить аккумулятор дольше "типичного" срока, эксперты советуют заряжать телефон медленнее — например, менее мощным адаптером. Также избегайте перегрева, ведь высокая температура еще больше возбуждает ионы лития и ускоряет деградацию. На сайте Apple указано, что более 35 °C может навсегда уменьшить емкость батареи.

Напомним, недавние тесты режима ограничения зарядки до 80% показали, что его эффективность не так значительна, как ожидали пользователи. Идея заключается в том, чтобы уменьшить напряжение на литий-ионную батарею, продлив ее ресурс. Однако на практике разница в износе между телефонами, заряжающимися до 100% и до 80%, оказалась минимальной.

Также мы писали, что современные смартфоны заряжаются значительно быстрее, чем несколько лет назад, однако вместе с комфортом появляются и новые вопросы относительно долговечности батареи. Быстрые режимы зарядки часто работают с повышенной температурой, что со временем влияет на химическую стабильность элементов аккумулятора.

