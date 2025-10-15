Чи можна використовувати смартфон під час заряджання — вся правда і міфи

Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Сучасні смартфони можна безпечно використовувати, поки вони під'єднані до мережі — це не "вбиває" батарею само по собі. Проблеми виникають тоді, коли пристрій перегрівається або працює під надмірним навантаженням під час заряджання.

Як уникнути перегріву та зайвого навантаження під час заряджання

Тема заряджання здається простою, але навколо неї роками живуть міфи з часів нікель-кадмієвих батарей. У сучасних гаджетах працюють інтелектуальні контролери живлення, тож читати, переглядати соцмережі чи говорити під час зарядки — нормально. Небажано лише паралельно запускати "важкі" завдання на кшталт 3D-ігор чи стримінгу 4K-відео: це змушує акумулятор і заряджатися, і розряджатися одночасно, створюючи зайве тепло.

Найбільший ворог літій-іонних акумуляторів — висока температура. Не заряджайте смартфон під прямим сонцем, на гарячому ноутбуці чи біля радіатора; обирайте прохолодне місце з доступом повітря. Оптимальний для довговічності діапазон заряду — приблизно 40-80%: короткі підзарядки кращі за регулярні повні цикли, а глибокі розряди до нуля варто уникати.

Швидка зарядка зручна, але на старті подає вищу потужність і сильніше гріє пристрій. Якщо не поспішаєте, інколи корисно заряджати менш потужним адаптером. Бездротова зарядка теж додає тепла через індукційні втрати — краще знімати товстий чохол і точно центрувати телефон на панелі.

Програмні засоби допомагають берегти ресурс батареї. "Оптимізована зарядка" затримує добір останніх відсотків до моменту, коли ви зазвичай прокидаєтесь, аби акумулятор не простоював довго на 100%. Варто також контролювати фонову активність "ненажерливих" додатків, що провокують нагрів.

Сюжети про "вибухи під час зарядки" — радше виняток. Сертифіковані акумулятори мають захист від перегріву та короткого замикання. Реальний ризик з'являється з неякісними або підробленими адаптерами й кабелями, тож використовуйте оригінальні чи перевірені аксесуари.

Навіть за правильного догляду батарея зношується. Приводи для сервісу — швидка розрядка, безпричинний сильний нагрів або вимкнення за наявності помітного відсотка заряду.

Нагадаємо, експеримент із дотриманням "правила 20-80" на iPhone 16 Pro Max протягом року не показав суттєвого приросту ресурсу батареї. Навіть при регулярному обмеженні заряджання до 80% показники деградації виявилися майже ідентичними до звичайного сценарію використання.

Також ми писали, що звичний повербанк, який рятує у поїздках і під час відключень світла, може втратити ефективність набагато швидше через типові помилки. Перегрів, постійне заряджання "до ста" або розряд "у нуль" поступово зменшують його ємність і скорочують термін служби.