Можно ли оставлять телефон заряжаться всю ночь — что говорят эксперты

Эксперты объяснили, можно ли всю ночь держать смартфон на зарядке
Большинство из нас подключают смартфон к розетке перед сном, чтобы проснуться с полным запасом энергии. Действительно ли это хорошая идея? Ответ зависит от ваших привычек и того, как долго вы планируете пользоваться устройством.
Об этом пишет The New York Times.
Можно ли заряжать свой телефон всю ночь
Если вы обычно меняете телефон через два года, заметного износа аккумулятора к этому времени, вероятно, не будет. Специалисты отмечают, что в таком случае можно смело ставить смартфон на зарядку каждый вечер и подпитывать его в течение дня без особых рисков.
Современные Android-смартфоны и iPhone оснащены микросхемами, предотвращающими поступление лишнего тока после достижения 100%. С официальными или надежными зарядными устройствами вред от оставления телефона на ночь минимален.
Проблема не в "перезаряде", а в том, что любая зарядка постепенно уменьшает ресурс литий-ионных (и литий-полимерных) элементов. Большинство телефонов используют технологии, которые позволяют аккумуляторам принимать больше тока быстрее. Ускорение движения лития между электродами дает быструю подзарядку, но одновременно ускоряет коррозию элементов.
Как уменьшить износ батареи
Медленнее — лучше. Если вам важно сохранить ресурс аккумулятора дольше, стоит заряжать медленнее — например, менее мощным адаптером (условно: зарядник от iPhone для iPad Pro), если электроника это позволяет. Это не гарантия, но медленные режимы в среднем более деликатны для ячеек.
Следите за температурой. Высокая температура дополнительно "разгоняет" химию батареи и ускоряет деградацию. Эксперты советуют не допускать перегрева. Apple указывает, что более 35 °C может навсегда повредить емкость батареи.
Напомним, годовой эксперимент с "правилом 20-80" показал, что строгое соблюдение этого принципа не дало существенного прироста ресурса батареи iPhone 16 Pro Max. Несмотря на регулярное отключение зарядки на 80%, уровень износа аккумулятора почти не отличался от показателей у пользователей, которые заряжали смартфон обычным способом.
Также мы писали, что современные смартфоны можно безопасно использовать даже во время зарядки — само по себе это не вредит аккумулятору. Опасность возникает только тогда, когда устройство перегревается или работает под большой нагрузкой.
