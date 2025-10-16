Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Эксперты объяснили, можно ли всю ночь держать смартфон на зарядке

Эксперты объяснили, можно ли всю ночь держать смартфон на зарядке

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 14:24
Можно ли оставлять телефон заряжаться всю ночь — что говорят эксперты
Смартфон на зарядке. Фото: кадр из видео/YouTube

Большинство из нас подключают смартфон к розетке перед сном, чтобы проснуться с полным запасом энергии. Действительно ли это хорошая идея? Ответ зависит от ваших привычек и того, как долго вы планируете пользоваться устройством.

Об этом пишет The New York Times.

Реклама
Читайте также:

Можно ли заряжать свой телефон всю ночь

Если вы обычно меняете телефон через два года, заметного износа аккумулятора к этому времени, вероятно, не будет. Специалисты отмечают, что в таком случае можно смело ставить смартфон на зарядку каждый вечер и подпитывать его в течение дня без особых рисков.

Современные Android-смартфоны и iPhone оснащены микросхемами, предотвращающими поступление лишнего тока после достижения 100%. С официальными или надежными зарядными устройствами вред от оставления телефона на ночь минимален.

Проблема не в "перезаряде", а в том, что любая зарядка постепенно уменьшает ресурс литий-ионных (и литий-полимерных) элементов. Большинство телефонов используют технологии, которые позволяют аккумуляторам принимать больше тока быстрее. Ускорение движения лития между электродами дает быструю подзарядку, но одновременно ускоряет коррозию элементов.

Как уменьшить износ батареи

Медленнее — лучше. Если вам важно сохранить ресурс аккумулятора дольше, стоит заряжать медленнее — например, менее мощным адаптером (условно: зарядник от iPhone для iPad Pro), если электроника это позволяет. Это не гарантия, но медленные режимы в среднем более деликатны для ячеек.

Следите за температурой. Высокая температура дополнительно "разгоняет" химию батареи и ускоряет деградацию. Эксперты советуют не допускать перегрева. Apple указывает, что более 35 °C может навсегда повредить емкость батареи.

Напомним, годовой эксперимент с "правилом 20-80" показал, что строгое соблюдение этого принципа не дало существенного прироста ресурса батареи iPhone 16 Pro Max. Несмотря на регулярное отключение зарядки на 80%, уровень износа аккумулятора почти не отличался от показателей у пользователей, которые заряжали смартфон обычным способом.

Также мы писали, что современные смартфоны можно безопасно использовать даже во время зарядки — само по себе это не вредит аккумулятору. Опасность возникает только тогда, когда устройство перегревается или работает под большой нагрузкой.

телефоны смартфон ночь зарядка аккумулятор зарядное устройство
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации