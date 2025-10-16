Чи можна залишати телефон заряджатися всю ніч — що кажуть експерти

Експерти пояснили, чи можна всю ніч тримати смартфон на зарядці
Більшість із нас під'єднують смартфон до розетки перед сном, аби прокинутися з повним запасом енергії. Чи справді це хороша ідея? Відповідь залежить від ваших звичок і того, як довго ви плануєте користуватися пристроєм.
Чи можна заряджати свій телефон всю ніч
Якщо ви зазвичай змінюєте телефон через два роки, помітного зносу акумулятора до цього часу, ймовірно, не буде. Фахівці зазначають, що у такому разі можна сміливо ставити смартфон на зарядку щовечора і підживлювати його впродовж дня без особливих ризиків.
Сучасні Android-смартфони та iPhone оснащені мікросхемами, що запобігають надходженню зайвого струму після досягнення 100%. З офіційними або надійними зарядними пристроями шкода від залишання телефона на ніч мінімальна.
Проблема не в "перезаряді", а в тому, що будь-яке заряджання поступово зменшує ресурс літій-іонних (та літій-полімерних) елементів. Більшість телефонів використовують технології, які дозволяють акумуляторам приймати більше струму швидше. Прискорення руху літію між електродами дає швидку підзарядку, але водночас пришвидшує корозію елементів.
Як зменшити знос батареї
Повільніше — краще. Якщо вам важливо зберегти ресурс акумулятора надовше, варто заряджати повільніше — наприклад, менш потужним адаптером (умовно: зарядник від iPhone для iPad Pro), якщо електроніка це дозволяє. Це не гарантія, але повільні режими в середньому делікатніші для комірок.
Слідкуйте за температурою. Висока температура додатково "розганяє" хімію батареї та прискорює деградацію. Експерти радять не допускати перегріву. Apple вказує, що понад 35 °C може назавжди пошкодити місткість батареї.
Нагадаємо, річний експеримент із "правилом 20-80" показав, що суворе дотримання цього принципу не дало суттєвого приросту ресурсу батареї iPhone 16 Pro Max. Попри регулярне відключення зарядки на 80%, рівень зносу акумулятора майже не відрізнявся від показників у користувачів, які заряджали смартфон звичайним способом.
Також ми писали, що сучасні смартфони можна безпечно використовувати навіть під час заряджання — саме по собі це не шкодить акумулятору. Небезпека виникає лише тоді, коли пристрій перегрівається або працює під великим навантаженням.
