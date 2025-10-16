Відео
Головна Технології Експерти пояснили, чи можна всю ніч тримати смартфон на зарядці

Експерти пояснили, чи можна всю ніч тримати смартфон на зарядці

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 14:24
Чи можна залишати телефон заряджатися всю ніч — що кажуть експерти
Смартфон на зарядці. Фото: кадр з відео/YouTube

Більшість із нас під'єднують смартфон до розетки перед сном, аби прокинутися з повним запасом енергії. Чи справді це хороша ідея? Відповідь залежить від ваших звичок і того, як довго ви плануєте користуватися пристроєм.

Про це пише The New York Times.

Читайте також:

Чи можна заряджати свій телефон всю ніч

Якщо ви зазвичай змінюєте телефон через два роки, помітного зносу акумулятора до цього часу, ймовірно, не буде. Фахівці зазначають, що у такому разі можна сміливо ставити смартфон на зарядку щовечора і підживлювати його впродовж дня без особливих ризиків.

Сучасні Android-смартфони та iPhone оснащені мікросхемами, що запобігають надходженню зайвого струму після досягнення 100%. З офіційними або надійними зарядними пристроями шкода від залишання телефона на ніч мінімальна.

Проблема не в "перезаряді", а в тому, що будь-яке заряджання поступово зменшує ресурс літій-іонних (та літій-полімерних) елементів. Більшість телефонів використовують технології, які дозволяють акумуляторам приймати більше струму швидше. Прискорення руху літію між електродами дає швидку підзарядку, але водночас пришвидшує корозію елементів.

Як зменшити знос батареї

Повільніше — краще. Якщо вам важливо зберегти ресурс акумулятора надовше, варто заряджати повільніше — наприклад, менш потужним адаптером (умовно: зарядник від iPhone для iPad Pro), якщо електроніка це дозволяє. Це не гарантія, але повільні режими в середньому делікатніші для комірок.

Слідкуйте за температурою. Висока температура додатково "розганяє" хімію батареї та прискорює деградацію. Експерти радять не допускати перегріву. Apple вказує, що понад 35 °C може назавжди пошкодити місткість батареї.

Нагадаємо, річний експеримент із "правилом 20-80" показав, що суворе дотримання цього принципу не дало суттєвого приросту ресурсу батареї iPhone 16 Pro Max. Попри регулярне відключення зарядки на 80%, рівень зносу акумулятора майже не відрізнявся від показників у користувачів, які заряджали смартфон звичайним способом.

Також ми писали, що сучасні смартфони можна безпечно використовувати навіть під час заряджання — саме по собі це не шкодить акумулятору. Небезпека виникає лише тоді, коли пристрій перегрівається або працює під великим навантаженням.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
