Україна
Зарядний пристрій смартфона став гарячим — що потрібно робити

Зарядний пристрій смартфона став гарячим — що потрібно робити

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 16:31
Зарядний пристрій нагрівається — коли тепло може стати загрозою
Зарядний пристрій для смартфона. Фото: Unsplash

Коли блок живлення теплішає під час заряджання, це не завжди небезпечно. Важливо вчасно відрізнити нормальне тепло від перегріву, який загрожує безпеці та цілісності гаджета.

Про це пише SlashGear.

Читайте також:

Коли тепло стає загрозою

Легке нагрівання зарядного пристрою — звичний наслідок втрат енергії під час передавання струму. Інтенсивність зростає з технологіями швидкої зарядки: чим вищий струм, тим активніше гріються і смартфон, і "цеглинка" живлення. Якщо використовуєте сертифікований блок живлення зі справною розеткою чи повербанком, помірне тепло — норма. Водночас не варто залишати телефон під'єднаним надовго після досягнення 100%, аби зайва енергія не перетворювалася на надмірний жар.

Тривогу має викликати ситуація, коли адаптер стає настільки гарячим, що його важко тримати в руці. У такому випадку слід негайно знеструмити пристрій, від'єднати кабель і перевірити, чи немає запаху горілого пластику або диму. Сильний перегрів може свідчити про внутрішнє пошкодження блока, проблему в електромережі або несправність самого смартфона. Зволікання здатне призвести до плавлення компонентів або навіть загоряння з токсичними випарами.

Чому зарядний пристрій перегрівається

Перегрів часто спричиняють самі адаптери, особливо дешеві безіменні моделі без належних захисних схем і коректного керування струмом — вони швидше зношуються і можуть "не домовлятися" зі смартфоном про безпечні параметри. Додатковий ризик створюють пошкоджені чи неякісні кабелі: через підвищений опір блок намагається компенсувати втрати, збільшуючи навантаження і температуру.

Високі зовнішні температури — пряме сонячне проміння або погана вентиляція — пришвидшують тепловий розгін, коли смартфон і адаптер взаємно нагрівають один одного до критичних значень.

Що потрібно робити

Щойно помітили перегрів, припиніть користування зарядним пристроєм і з'ясуйте причину. Огляньте кабель на ушкодження, переконайтеся у справності розетки та надавайте перевагу сертифікованим аксесуарам від відомих виробників. Це допоможе знизити ризики і підтримувати безпечний режим заряджання.

Нагадаємо, більшість користувачів мають звичку ставити смартфон на зарядку перед сном, щоб прокинутися з повним зарядом батареї. Та чи справді це безпечна практика для акумулятора? Все залежить від того, як саме ви заряджаєте пристрій і в яких умовах він працює.

Також ми писали, що сучасні телефони можна безпечно використовувати під час підключення до мережі, адже системи живлення вже мають вбудовані контролери, які відсікають надлишковий струм. Проте проблеми починаються, коли пристрій перегрівається, лежить під подушкою або працює у ресурсомістких програмах під час заряджання.

телефони смартфон безпека заряджання зарядний пристрій перегрів
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
