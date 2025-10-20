Як заряджати смартфон правильно — правила, що продовжують життя батареї

Смартфон на зарядці. Фото: Unsplash

Смартфони давно стали центром нашого щоденного життя, тож стан акумулятора безпосередньо впливає на комфорт користування. Щоб уповільнити зношення батареї та уникнути швидкої розрядки, варто дотримуватися кількох простих правил.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як правильно заряджати смартфон.

Реклама

Читайте також:

Яких правил заряджання потрібно дотримуватися

Сьогодні більшість телефонів використовують літій-іонні акумулятори з орієнтовним ресурсом близько 1000 циклів заряджання-розряджання. Продовжити строк служби батареї допомагає звичка підживлювати смартфон невеликими порціями, не доводячи його до нуля. Краще підзаряджати по 10-20% упродовж дня — це знижує стрес для елемента живлення.

Оптимально тримати рівень заряду в діапазоні 20-80%. Постійне доведення до 100% прискорює деградацію, адже супроводжується небажаними хімічними процесами всередині акумулятора. Так само не варто залишати телефон на зарядці надовго після досягнення 100%: хоча автоматика й відсікає струм, пристрій трохи розряджається і знову дозаряджається, утворюючи повторювані мікроцикли, що теж додає зношення.

Дотримуючись цих простих правил, можна помітно продовжити ресурс батареї та зробити щоденне користування смартфоном стабільнішим і приємнішим. Турбота про акумулятор — це водночас турбота про власну зручність.

Нагадаємо, під час заряджання легке нагрівання блоку живлення — це нормальне явище, адже енергія, що передається від розетки до смартфона, частково перетворюється на тепло. Водночас перегрів може свідчити про несправності або використання неякісних аксесуарів.

Також ми писали, що звичка заряджати телефон на ніч не завжди є найкращим рішенням для батареї. Хоча сучасні смартфони мають інтелектуальні системи керування зарядом, тривале перебування пристрою під напругою може з часом пришвидшити хімічне старіння акумулятора.