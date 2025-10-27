Як правильно заряджати смартфон, щоб не "вбити" батарею — поради експертів

Скільки циклів заряджання витримує сучасний смартфон
Смартфони більше не залежать від "ефекту пам'яті", тож їх можна підзаряджати за потреби. Водночас крайні рівні заряду пришвидшують знос акумулятора, тому варто уникати як глибоких розряджень, так і тривалого перебування на 100%.
Про те, як правильно стежити за зарядом смартфона, пише iTechua.
Чому важливо тримати заряд у "золотій середині"
Міф про те, що телефон слід якомога рідше підключати до мережі, тягнеться ще з епохи нікель-кадмієвих батарей. Сучасні ж пристрої використовують літій-іонні елементи, яким "ефект пам'яті" не властивий, тому підзарядка у зручний момент — нормальна практика.
Оптимальним для таких акумуляторів вважається діапазон приблизно 20-80% (або 10-90%). Коли заряд падає нижче 20%, в електродах утворюється більше неактивних сполук, що прискорює деградацію. Перебування вище 80% теж шкодить: надмірна напруга поступово руйнує структуру електроліту і зменшує корисну місткість.
Через це небажано залишати телефон на зарядці на всю ніч. Хоча виробники обмежують струм після ~80% і додають системи захисту, ці механізми лише частково знижують ризики, але не усувають їх повністю.
Кількість підключень до розетки сама по собі не є ключовим фактором зносу, проте ресурс має межі. Середній смартфон витримує близько 500-1000 повних циклів заряджання без помітної втрати місткості; окремі бренди заявляють 1500-2000 циклів, однак такі показники зазвичай отримані в лабораторних умовах і рідко відтворюються у повсякденному використанні.
Навіть після перевищення базового ресурсу акумулятор не "вмирає" миттєво — він поступово втрачає потужність і швидше розряджається. Тож головне правило просте: заряджайте смартфон тоді, коли це потрібно, але не доводьте його до крайніх значень і намагайтеся підтримувати заряд у помірному діапазоні.
Нагадаємо, що акумулятор — серце будь-якого смартфона, і саме від його стану залежить, наскільки комфортно користуватися пристроєм щодня. Важливо дотримуватися кількох базових правил, щоб зберегти автономність і продовжити термін служби телефону.
