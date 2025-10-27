Відео
Головна Технології Скільки циклів заряджання витримує сучасний смартфон

Скільки циклів заряджання витримує сучасний смартфон

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 10:34
Оновлено: 10:25
Як правильно заряджати смартфон, щоб не "вбити" батарею — поради експертів
Під'єднання смартфона до зарядки. Фото: Freepik

Смартфони більше не залежать від "ефекту пам'яті", тож їх можна підзаряджати за потреби. Водночас крайні рівні заряду пришвидшують знос акумулятора, тому варто уникати як глибоких розряджень, так і тривалого перебування на 100%.

Про те, як правильно стежити за зарядом смартфона, пише iTechua.

Чому важливо тримати заряд у "золотій середині"

Міф про те, що телефон слід якомога рідше підключати до мережі, тягнеться ще з епохи нікель-кадмієвих батарей. Сучасні ж пристрої використовують літій-іонні елементи, яким "ефект пам'яті" не властивий, тому підзарядка у зручний момент — нормальна практика.

Оптимальним для таких акумуляторів вважається діапазон приблизно 20-80% (або 10-90%). Коли заряд падає нижче 20%, в електродах утворюється більше неактивних сполук, що прискорює деградацію. Перебування вище 80% теж шкодить: надмірна напруга поступово руйнує структуру електроліту і зменшує корисну місткість.

Через це небажано залишати телефон на зарядці на всю ніч. Хоча виробники обмежують струм після ~80% і додають системи захисту, ці механізми лише частково знижують ризики, але не усувають їх повністю.

Кількість підключень до розетки сама по собі не є ключовим фактором зносу, проте ресурс має межі. Середній смартфон витримує близько 500-1000 повних циклів заряджання без помітної втрати місткості; окремі бренди заявляють 1500-2000 циклів, однак такі показники зазвичай отримані в лабораторних умовах і рідко відтворюються у повсякденному використанні.

Навіть після перевищення базового ресурсу акумулятор не "вмирає" миттєво — він поступово втрачає потужність і швидше розряджається. Тож головне правило просте: заряджайте смартфон тоді, коли це потрібно, але не доводьте його до крайніх значень і намагайтеся підтримувати заряд у помірному діапазоні.

Нагадаємо, що акумулятор — серце будь-якого смартфона, і саме від його стану залежить, наскільки комфортно користуватися пристроєм щодня. Важливо дотримуватися кількох базових правил, щоб зберегти автономність і продовжити термін служби телефону.

Також ми писали, що довговічність смартфона напряму залежить від користувацьких звичок і правильного догляду. Якщо від самого початку дбати про акумулятор, оновлення системи та чистоту пам'яті, пристрій може працювати стабільно не два, а п'ять років і більше, залишаючись швидким і надійним.

