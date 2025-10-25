Як продовжити життя смартфона до 5 років — поради експертів

Протирання екрана смартфона. Фото: Freepik

Щоб смартфон працював без збоїв не два, а п'ять років і більше, достатньо кількох звичок і правильного вибору на старті. Є ключові поради, які допоможуть зберегти пристрій у відмінному стані.

Вибір моделі має значення

Щоб телефон не "задихався" через рік, обирайте пристрої з потужним процесором, сучасними типами оперативної пам'яті та накопичувача, а також щонайменше 256 ГБ вбудованої пам'яті. Важливими є захист від води та гарантія оновлень ПЗ на 4-5 років — ці параметри варто уточнити в інструкції або у консультанта перед покупкою.

Захист від механічних пошкоджень

Якісний чохол і захисне скло — простий спосіб уберегти корпус і дисплей від подряпин та тріщин. Через падіння і в інших екстрених ситуаціях такі аксесуари істотно знижують ризик ремонту.

Регулярне очищення — запорука стабільної роботи

Пил у роз'ємах здатен спричиняти проблеми із заряджанням і перегрів. Раз на тиждень протирайте корпус м'якою серветкою, періодично знімайте чохол для очищення, приділяйте увагу слотам зарядки та динамікам.

Дбайливе ставлення до акумулятора

Батарея найшвидше "старіє", тож дотримуйтеся простих правил: підтримуйте заряд у межах 20-80%, не тримайте 100% постійно й не допускайте повного нуля, уникайте перегріву та прямих сонячних променів, використовуйте оригінальні зарядні пристрої.

Розумні налаштування та звички використання

Вимикайте розширення оперативної пам'яті, щоб не зношувати накопичувач. Тримайте 15-20% вільного місця, своєчасно встановлюйте системні оновлення. Раз на кілька місяців робіть скидання налаштувань після резервного копіювання — це очищує систему та повертає швидкодію.

