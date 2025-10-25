Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології 5 звичок, які подовжать "життя" смартфона до 5 років

5 звичок, які подовжать "життя" смартфона до 5 років

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 16:32
Оновлено: 16:02
Як продовжити життя смартфона до 5 років — поради експертів
Протирання екрана смартфона. Фото: Freepik

Щоб смартфон працював без збоїв не два, а п'ять років і більше, достатньо кількох звичок і правильного вибору на старті. Є ключові поради, які допоможуть зберегти пристрій у відмінному стані.

Про це пише "Ми-Україна".

Реклама
Читайте також:

Вибір моделі має значення

Щоб телефон не "задихався" через рік, обирайте пристрої з потужним процесором, сучасними типами оперативної пам'яті та накопичувача, а також щонайменше 256 ГБ вбудованої пам'яті. Важливими є захист від води та гарантія оновлень ПЗ на 4-5 років — ці параметри варто уточнити в інструкції або у консультанта перед покупкою.

Захист від механічних пошкоджень

Якісний чохол і захисне скло — простий спосіб уберегти корпус і дисплей від подряпин та тріщин. Через падіння і в інших екстрених ситуаціях такі аксесуари істотно знижують ризик ремонту.

Регулярне очищення — запорука стабільної роботи

Пил у роз'ємах здатен спричиняти проблеми із заряджанням і перегрів. Раз на тиждень протирайте корпус м'якою серветкою, періодично знімайте чохол для очищення, приділяйте увагу слотам зарядки та динамікам.

Дбайливе ставлення до акумулятора

Батарея найшвидше "старіє", тож дотримуйтеся простих правил: підтримуйте заряд у межах 20-80%, не тримайте 100% постійно й не допускайте повного нуля, уникайте перегріву та прямих сонячних променів, використовуйте оригінальні зарядні пристрої.

Розумні налаштування та звички використання

Вимикайте розширення оперативної пам'яті, щоб не зношувати накопичувач. Тримайте 15-20% вільного місця, своєчасно встановлюйте системні оновлення. Раз на кілька місяців робіть скидання налаштувань після резервного копіювання — це очищує систему та повертає швидкодію.

Нагадаємо, що лінійка iPhone 17 вперше отримала мінімальний обсяг пам'яті у 256 ГБ, навіть у базовій версії. Це помітний крок уперед порівняно з попередніми моделями, адже тепер користувачам не доведеться турбуватися про нестачу місця для фото, відео чи додатків.

Також ми писали, що смартфон, попри свою користь, може віддаляти нас від живого спілкування. Проста звичка класти пристрій екраном донизу під час розмови або зустрічі може значно допомогти.

телефони смартфон заряджання захист екран акумулятор
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації