Как продлить жизнь смартфона до 5 лет — советы экспертов

Чтобы смартфон работал без сбоев не два, а пять лет и более, достаточно нескольких привычек и правильного выбора на старте. Есть ключевые советы, которые помогут сохранить устройство в отличном состоянии.

Выбор модели имеет значение

Чтобы телефон не "задыхался" через год, выбирайте устройства с мощным процессором, современными типами оперативной памяти и накопителя, а также не менее 256 ГБ встроенной памяти. Важны защита от воды и гарантия обновлений ПО на 4-5 лет — эти параметры следует уточнить в инструкции или у консультанта перед покупкой.

Защита от механических повреждений

Качественный чехол и защитное стекло — простой способ уберечь корпус и дисплей от царапин и трещин. При падениях и в других экстренных ситуациях такие аксессуары существенно снижают риск ремонта.

Регулярная очистка — залог стабильной работы

Пыль в разъемах способна вызывать проблемы с зарядкой и перегрев. Раз в неделю протирайте корпус мягкой салфеткой, периодически снимайте чехол для очистки, уделяйте внимание слотам зарядки и динамикам.

Бережное отношение к аккумулятору

Батарея быстрее всего "стареет", поэтому придерживайтесь простых правил: поддерживайте заряд в пределах 20-80%, не держите 100% постоянно и не допускайте полного нуля, избегайте перегрева и прямых солнечных лучей, используйте оригинальные зарядные устройства.

Умные настройки и привычки использования

Отключайте расширение оперативной памяти, чтобы не изнашивать накопитель. Держите 15-20% свободного места, своевременно устанавливайте системные обновления. Раз в несколько месяцев делайте сброс настроек после резервного копирования — это очищает систему и возвращает быстродействие.

