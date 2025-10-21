Відео
Дата публікації: 21 жовтня 2025 11:41
Оновлено: 11:03
Як часто можна заряджати смартфон без шкоди — пояснення експертів
Смартфон на зарядці. Фото: Freepik

Сучасні акумулятори не вічні: з роками їхні характеристики погіршуються, і телефон тримає заряд дедалі гірше. На тлі цього багато користувачів хвилюються, чи не шкодить часте підключення до мережі.

Про це пише ITsider.

Читайте також:

Чи псують підзарядки сучасні батареї

Поширене переконання, що рідкісні "повні" зарядки корисніші за часті короткі, не відповідає дійсності. Літій-іонні акумулятори, які використовують нині, відрізняються від колишніх нікель-кадмієвих і не мають "ефекту пам'яті", тож підзаряджати смартфон можна стільки разів на добу, скільки потрібно — двічі, п'ять разів чи навіть частіше.

Водночас фахівці радять дотримуватися базових правил догляду. Оптимально підтримувати рівень заряду в межах приблизно 20-80% і не залишати пристрій на зарядці на всю ніч. За надто низького заряду в електродах зростає частка "неробочих" зв'язків, а за надто високого — підвищується напруга на комірках, що пришвидшує руйнування електроліту.

Підсумок простий: кількість підключень на день сама по собі не шкодить акумулятору, важливіше — дотримуватися помірних діапазонів заряду та уникати крайніх значень.

Нагадаємо, помірне нагрівання зарядного блоку під час роботи — природне явище, адже частина електроенергії неминуче перетворюється на тепло. Однак якщо адаптер стає надто гарячим або починає видавати запах, варто негайно припинити заряджання.

Також ми писали, що звичка залишати телефон на зарядці на ніч має як плюси, так і мінуси. Сучасні смартфони оснащені алгоритмами оптимізованого заряджання, які зменшують навантаження на батарею, але постійне перебування при 100% зарядженні поступово прискорює зношення акумулятора.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
