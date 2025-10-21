Как часто можно заряжать смартфон без вреда — объяснение экспертов

Смартфон на зарядке. Фото: Freepik

Современные аккумуляторы не вечны: с годами их характеристики ухудшаются, и телефон держит заряд все хуже и хуже. На фоне этого многие пользователи волнуются, не вредит ли частое подключение к сети.

Портят ли подзарядки современные батареи

Распространенное убеждение, что редкие "полные" зарядки полезнее частых коротких, не соответствует действительности. Литий-ионные аккумуляторы, которые используют сейчас, отличаются от прежних никель-кадмиевых и не имеют "эффекта памяти", поэтому подзаряжать смартфон можно столько раз в сутки, сколько нужно — дважды, пять раз или даже чаще.

В то же время специалисты советуют придерживаться базовых правил ухода. Оптимально поддерживать уровень заряда в пределах примерно 20-80% и не оставлять устройство на зарядке на всю ночь. При слишком низком заряде в электродах растет доля "нерабочих" связей, а при слишком высоком — повышается напряжение на ячейках, что ускоряет разрушение электролита.

Итог прост: количество подключений в день само по себе не вредит аккумулятору, важнее — придерживаться умеренных диапазонов заряда и избегать крайних значений.

Напомним, умеренный нагрев зарядного блока во время работы — естественное явление, ведь часть электроэнергии неизбежно превращается в тепло. Однако если адаптер становится слишком горячим или начинает издавать запах, стоит немедленно прекратить зарядку.

Также мы писали, что привычка оставлять телефон на зарядке на ночь имеет как плюсы, так и минусы. Современные смартфоны оснащены алгоритмами оптимизированной зарядки, которые уменьшают нагрузку на батарею, но постоянное пребывание при 100% зарядке постепенно ускоряет износ аккумулятора.