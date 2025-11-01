Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Технології На екрані смартфона з'явилася літера "E" — що це та як діяти

На екрані смартфона з'явилася літера "E" — що це та як діяти

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 16:32
Оновлено: 09:13
Українці все частіше бачать літеру "E" на своїх смартфонах — що означає та як позбутися
Літера "Е" у статус-барі смартфона. Фото: кадр з відео/YouTube

Коли мобільний зв'язок слабшає, у статус-барі телефона може з'явитися літера "E", а мобільний інтернет стає повільним або зовсім зникає. Що означає цей індикатор, де він трапляється найчастіше в Україні та які прості кроки допомагають відновити нормальну швидкість?

Про це пише GSMinfo.

Реклама
Читайте також:

Що таке "E" на смартфоні

Позначка "E" сигналізує про перехід на стандарт EDGE — проміжну технологію між 2G і 3G з максимальною швидкістю до 384 кбіт/с. Цього, як правило, вистачає лише для отримання текстових повідомлень у месенджерах, тоді як перегляд відео, фото чи вебсторінок стає складним або неможливим.

В Україні "E" частіше з'являється там, де покриття слабке: у дорозі між містами, у сільській місцевості чи на дачі. Ситуацію погіршують відключення електроенергії — під час роботи базових станцій від генераторів оператори обмежують навантаження мережі, тож смартфони частіше "скочуються" до EDGE.

Де й чому ви бачите EDGE частіше

Зниження якості зв'язку до EDGE можливе у підвалах, ліфтах і цоколях, у горах чи густих лісах, у перенаселених кварталах із піковим навантаженням, а також у віддалених селах і степових зонах. Іноді телефон перемикається на EDGE навіть у місті без очевидної причини — не завжди це пов'язано з роботою оператора і подеколи піддається простому "лікуванню".

Як повернути стабільніший інтернет

Почніть із найшвидшого способу — "перезапустіть" мобільну мережу через авіарежим: увімкніть режим польоту, зачекайте 10–15 секунд і вимкніть його. Це оновлює підключення до базової станції та часто повертає швидший інтернет.

Якщо 4G перевантажений і смартфон автоматично скочується до EDGE, спробуйте тимчасово примусово вибрати 3G. Для цього у налаштуваннях перейдіть до розділу "Мобільні дані та SIM-карти" — "Переважний тип мережі" та встановіть "3G/2G (авто)". Така зміна інколи стабілізує з'єднання й дає кращу швидкість.

Корисним буває і ручний вибір оператора в налаштуваннях SIM-карти — іноді інший вузол покриття працює стабільніше саме у вашій точці. А якщо літера "E" з'являється постійно в одному місці, перевірте карти покриття на сайті вашого мобільного провайдера та відгуки користувачів у районі: можливо, проблема — у слабкому локальному сигналі саме вашого оператора.

Нагадаємо, що в Україні останнім часом почастішали так звані "німі" дзвінки — коли абоненту телефонують із невідомого номера, але на іншому кінці дроту ніхто не говорить. Експерти пояснюють, що подібні виклики можуть бути частиною шахрайських схем або тестуванням активності номера, тож відповідати на них небезпечно.

Також ми писали, що повільне інтернет-з'єднання на смартфоні — проблема, знайома більшості користувачів. Коли сторінки вантажаться надто довго, а відео зависає, допомогти можуть кілька простих дій, які дійсно здатні підвищити швидкість мобільного інтернету.

телефони зв'язок смартфон поради мобільний інтернет дзвінки
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації