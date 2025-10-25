Як залишатися на зв'язку під час блекауту — резервні способи

Жінка розмовляє телефоном. Фото: Unsplash

Коли вимикають електрику, мобільні та інтернет-мережі працюють нестабільно — і це особливо критично в момент отримання сповіщень та екстрених повідомлень. Підготуватися можна завчасно: варто мати альтернативні джерела живлення й кілька резервних способів виходу на зв'язок.

Про це пише 24 Канал.

Реклама

Читайте також:

Як лишатися онлайн без електрики та мобільної мережі

Відключення світла здатні залишити користувачів без доступу до новин, спілкування та сигналів тривоги. Уникнути інформаційної ізоляції допоможе комплексна підготовка: передбачити резервне живлення для домашнього інтернету, знати, як перемикатися між мобільними операторами в національному роумінгу, та мати офлайн-інструменти комунікації.

Стабільний домашній інтернет

Надійний спосіб залишатися онлайн вдома — підключення до провайдера, що використовує енергоощадну технологію xPON (пасивна оптична мережа). Передача даних по оптоволокну забезпечує стабільну швидкість і стійкість до перевантажень, а головна перевага — можливість користуватися інтернетом до 72 годин без електропостачання, якщо під'єднати до повербанка Wi-Fi-роутер та оптичний термінал. Для оптоволоконного підключення потрібні два окремі перетворювачі — для роутера і для термінала. Заздалегідь перевірте необхідну напругу кожного пристрою.

В Україні на xPON уже перейшла близько половини користувачів, послугу надають понад дві тисячі провайдерів — деталі можна уточнити на сайті свого оператора або на гарячій лінії.

Мобільний зв'язок і національний роумінг

Якщо базові станції одного оператора перевантажені або пошкоджені, допоможе національний роумінг. У налаштуваннях смартфона вимкніть автоматичний вибір і під'єднайтесь до мережі іншого доступного оператора (Vodafone UA, "Київстар" або lifecell) без додаткової плати. Корисно мати SIM-карти різних операторів: більшість сучасних смартфонів підтримують два слоти, тож перемикання не становитиме труднощів.

Альтернативні способи спілкування

Коли мобільна мережа та інтернет недоступні, у пригоді стануть офлайн-месенджери на кшталт Bridgefy, Briar, Rumble чи Vojer. Вони використовують Bluetooth і дозволяють обмінюватися повідомленнями на відстані до приблизно 100 метрів без стільникового зв'язку; важливо, щоб поблизу був інший користувач того самого застосунку. Для отримання новин і офіційних повідомлень варто мати радіоприймач на батарейках або з ручним заводом — він працюватиме навіть за повної відсутності електрики та мобільної мережі.

Нагадаємо, коли електрика зникає, ситуація може швидко стати напруженою — особливо якщо телефон залишається єдиним засобом зв'язку з рідними чи службами порятунку. На щастя, навіть без розетки існує кілька реальних способів підзарядити смартфон.

Також ми писали, що після масованих атак по енергетичній інфраструктурі в Україні різко зріс попит на портативні електростанції. За кілька днів обсяги продажів перевищили показники цілих місяців, а деякі моделі розкуповують утричі швидше, ніж торік.