Як зарядити смартфон під час блекауту — 7 надійних способів без електрики

Коли електрика зникає, ситуація швидко стає нервовою — особливо якщо телефон є єдиним каналом зв'язку з рятувальниками чи близькими. Добра новина: навіть без розетки у вас є кілька реальних варіантів підзарядки.

Як дати смартфону енергію без мережі

Почніть із того, що вже маєте під рукою. Ноутбук із повною батареєю перетворюється на "великий повербанк": під'єднайте смартфон кабелем і вмикайте на ньому режим енергоощадження, щоб зменшити витрати. Авто — ще одне джерело: за наявності зарядки від прикурювача чи вбудованих USB-портів телефону вистачить і живлення від акумулятора. Якщо доводиться запускати двигун, робіть це тільки на свіжому повітрі: вивозьте авто з гаража, аби уникнути небезпечного накопичення чадного газу.

Портативні зарядні станції. Кілька заздалегідь заряджених повербанків знімають більшість проблем під час бурі чи тривалого блекауту. Залежно від місткості вони здатні відновити заряд смартфона від одного до приблизно семи разів на одному циклі.

Сонячні зарядки. Сонячні банки з USB-портами дозволяють живити телефон і дрібну електроніку від сонця. Деякі з них знаходячись близько 10 годин під сонцем можуть забезпечити до 48 годин освітлення, а вбудовані батареї дають приблизно 1,5-2 підзарядки смартфона.

Дров'яна зарядка. Похідні пічки на кшталт BioLite CampStove 2 генерують електроенергію від полум'я та мають USB-вихід.

Достатньо гілок, щоб запустити вбудований вентилятор-генератор і зарядити телефон від акумулятора близько 3200 мАг; паралельно можна кип'ятити воду чи готувати.

Ручна динамо-зарядка. Кривошипні пристрої неефективні, але в екстримі рятують: десять хвилин обертання можуть дати енергії на один дзвінок — інколи цього достатньо.

"Колхозний" блок із восьми батарей D. Популярний у мережі лайфхак: вісім елементів формату D, скріплені скріпками та стрічкою, утворюють імпровізований батарейний блок. Скріпки з'єднують "плюс" і "мінус" батарей у ланцюг, а автомобільний USB-адаптер під'єднують до вільних клем на кінці.

Мінігідрогенератор із підручних матеріалів. Складніший, але видовищний варіант: пластикові пляшки й тарілки як лопаті, кроковий двигун, випрямляч та інші дрібниці. За наявності безперервного потоку води така "турбіна" виробляє струм для зарядки. На реалізацію потрібно більше деталей і часу, але принцип працює.

На додачу до будь-якого способу тримайте телефон у режимі низького енергоспоживання, зменште яскравість і вимкніть зайві модулі — так кожен відсоток заряду працюватиме довше.

Нагадаємо, що після нових атак на енергетичну інфраструктуру в Україні різко зріс попит на портативні електростанції. У деяких магазинах продажі за кілька днів перевищили показники цілих місяців, а популярні моделі розкуповують утричі швидше, ніж торік.

Також ми писали, що навіть найякісніші акумулятори з часом втрачають свою місткість, і смартфони починають швидше розряджатися. Через це користувачі часто замислюються, чи не шкодить часте заряджання батареї.