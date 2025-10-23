Видео
Видео

7 способов зарядить свой телефон, если выключили свет

Ua ru
Дата публикации 23 октября 2025 11:41
обновлено: 11:07
Как зарядить смартфон во время блэкаута — 7 надежных способов без электричества
Смартфон на зарядке от повербанка. Фото: Freepik

Когда электричество исчезает, ситуация быстро становится нервной — особенно если телефон является единственным каналом связи со спасателями или близкими. Хорошая новость: даже без розетки у вас есть несколько реальных вариантов подзарядки.

Об этом пишет Treehugger.

Как дать смартфону энергию без сети

Начните с того, что уже есть под рукой. Ноутбук с полной батареей превращается в "большой повербанк": подключите смартфон кабелем и включайте на нем режим энергосбережения, чтобы уменьшить расходы. Авто — еще один источник: при наличии зарядки от прикуривателя или встроенных USB-портов телефона хватит и питания от аккумулятора. Если приходится запускать двигатель, делайте это только на свежем воздухе: вывозите авто из гаража, чтобы избежать опасного накопления угарного газа.

Портативные зарядные станции. Несколько заранее заряженных повербанков снимают большинство проблем во время бури или длительного блэкаута. В зависимости от емкости они способны восстановить заряд смартфона от одного до примерно семи раз на одном цикле.

Солнечные зарядки. Солнечные банки с USB-портами позволяют питать телефон и мелкую электронику от солнца. Некоторые из них находясь около 10 часов под солнцем могут обеспечить до 48 часов освещения, а встроенные батареи дают примерно 1,5-2 подзарядки смартфона.

Дровяная зарядка. Походные печки вроде BioLite CampStove 2 генерируют электроэнергию от пламени и имеют USB-выход.

Походное зарядное устройство BioLite CampStove 2
Походное зарядное устройство BioLite CampStove 2. Фото: BioLite Energy

Достаточно веток, чтобы запустить встроенный вентилятор-генератор и зарядить телефон от аккумулятора около 3200 мАч; параллельно можно кипятить воду или готовить.

Ручная динамо-зарядка. Кривошипные устройства неэффективны, но в экстриме спасают: десять минут вращения могут дать энергии на один звонок — иногда этого достаточно.

"Колхозный" блок из восьми батарей D. Популярный в сети лайфхак: восемь элементов формата D, скрепленные скрепками и лентой, образуют импровизированный батарейный блок. Скрепки соединяют "плюс" и "минус" батарей в цепь, а автомобильный USB-адаптер подключают к свободным клеммам на конце.

Мини-гидрогенератор из подручных материалов. Более сложный, но зрелищный вариант: пластиковые бутылки и тарелки в качестве лопастей, шаговый двигатель, выпрямитель и прочие мелочи. При наличии непрерывного потока воды такая "турбина" вырабатывает ток для зарядки. На реализацию требуется больше деталей и времени, но принцип работает.

В дополнение к любому способу держите телефон в режиме низкого энергопотребления, уменьшите яркость и выключите лишние модули — так каждый процент заряда будет работать дольше.

Напомним, что после новых атак на энергетическую инфраструктуру в Украине резко вырос спрос на портативные электростанции. В некоторых магазинах продажи за несколько дней превысили показатели целых месяцев, а популярные модели раскупают втрое быстрее, чем в прошлом году.

Также мы писали, что даже самые качественные аккумуляторы со временем теряют свою емкость, и смартфоны начинают быстрее разряжаться. Из-за этого пользователи часто задумываются, не вредит ли частая зарядка батареи.

Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
