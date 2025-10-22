ТОП зарядных станций, которые выбирают украинцы перед зимой — рейтинг популярных моделей 2025

Зарядная станция на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Спрос на портативные электростанции в Украине резко вырос после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. За считанные дни продажи превысили показатели предыдущих месяцев, а отдельные модели разлетаются в разы быстрее, чем в прошлом году.

О том, на какие модели зарядных станций сейчас спрос среди украинцев, пишет 24 Канал.

Как изменился спрос на зарядные станции

Интерес к энергоэкономным решениям — от повербанков до генераторов — стремительно подскочил. В период 10-13 октября спрос на портативные зарядные станции вырос в 3,6 раза в деньгах и в четыре раза по количеству проданных устройств; только 10 октября украинцы приобрели на 400% больше станций, чем накануне. Уже за первую половину октября продажи станций превысили весь показатель 2025 года.

Наиболее популярны модели с емкостью до 1000 Вт-ч — на них приходится 43% покупок. Далее следуют станции на 1000-1500 Вт-ч (31% рынка), а доля более мощных решений составляет 16%.

MUST EM1024S Silver

Компактная станция с емкостью 1024 Вт-ч и металлическим корпусом для лучшего охлаждения.

Зарядная станция MUST EM1024S Silver. Фото: ek.ua

Подходит для освещения, ноутбуков и мелкой бытовой техники, поддерживает одновременное питание нескольких устройств.

EcoFlow RIVER 3 UPS

Одна из самых маленьких в линейке с интегрированной функцией UPS.

Зарядная станция EcoFlow RIVER 3 UPS. Фото: ek.ua

Ее ресурса хватает для роутера, смартфонов, камер и мелких гаджетов, удобно использовать во время непродолжительных отключений или в дороге.

EcoFlow DELTA 3 Plus

Универсальная "середнячка", тянущая бытовую технику и инструменты.

Зарядная станция EcoFlow DELTA 3 Plus. Фото: ek.ua

Поддерживает быструю зарядку от сети и солнечных панелей и имеет "умное" управление энергопотреблением.

Choetech BS006

Вариант под длительные блэкауты и для частных домов.

Зарядная станция Choetech BS006. Фото: ek.ua

Почти 2 кВт-ч позволяют питать холодильник, водяной насос или даже стиральную машину, также предусмотрена работа с солнечными панелями и информативный дисплей.

Anker SOLIX C1000X

Одна из новинок с быстрой зарядкой до 80% менее чем за час и долговечными литий-железо-фосфатными батареями.

Зарядная станция Anker SOLIX C1000X. Фото: ek.ua

Подходит и для ноутбуков, и для кухонной техники.

Напомним, во время блэкаутов или аварийных отключений электроэнергии важно иметь под рукой минимальный набор вещей, которые обеспечат комфорт и безопасность. Речь идет не только об источниках света или тепла.

Также мы писали, что даже самый надежный повербанк требует бережного отношения. Перегрев, полная разрядка "в ноль" или постоянное содержание заряда на уровне 100% сокращают срок службы аккумулятора.